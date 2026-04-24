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Cartas de lectores: Nociones de Economía (para no opinar sin saber)
Hace 3 Hs

¿Cómo explicar a la gente cosas esenciales de la economía cuando sus capacidades se ven oscurecidas por alguna ideología? Porque no importa cuál sea esa ideología, siempre es un dogma (cerrado a la crítica) que impide pensar. “El problema es la deuda”, argumentan; sin embargo, de todos los problemas que tenemos los argentinos, la deuda no es un problema. Países poderosos, como Francia, deben cinco veces más que nosotros. El grado de endeudamiento de un país se mide por el cociente deuda/PBI (esto es cuánto se debe, dividido por cuánto se produce). Pero… si el problema no es la deuda, ¿cuál es el problema? Aquí viene otro indicador importante: ¿A qué tasa están dispuestos a prestarnos? La tasa que un país debe pagar depende de lo que perciban como lo que se conoce como “riego país”, que se mide como la tasa por encima de una tasa internacional con riesgo cero. Por ejemplo: si los bonos del tesoro de los Estados Unidos rinden un 2% al año y el riesgo país de Argentina fuera de 10% (1.000 puntos) tendríamos que pagar un 12% al año. Pero… ¿por qué necesita un país financiarse? Son muchos los posibles motivos: tiene déficit fiscal (gasta más de lo que ingresa); tiene déficit en su balance comercial (importa más de lo que exporta); necesita más inversiones para crear empleo, generar producto, etc. Hay asuntos básicos de la Economía que uno tiene que saber para poder opinar…  Pero el “Homo argentum” está muy acostumbrado a opinar sin saber.

Franco Eugenio Nanni                            

Franco1618@yahoo.com

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