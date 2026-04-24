La falta de cestos de basura

El problema no es nuevo. Ya en 2020, un sondeo de Dallatorre Consultores reveló que el 64% de los tucumanos consideraba que la ciudad estaba descuidada. Siete de cada diez encuestados señalaron entonces que la acumulación de basura se debía a la falta de cultura ciudadana. El dato más llamativo, sin embargo, fue otro: son los propios vecinos de la capital los que más sucia y descuidada ven su ciudad (71,30%). En contraste, apenas uno de cada 10 tucumanos la consideraban linda y cuidada.