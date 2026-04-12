La alarma

Lo que terminó de convencer a la empresa de bloquear su distribución fue que ante un incidente provocado para ver si podía resolverlo tuvo éxito. Durante una evaluación de seguridad, se le pidió al modelo que intentara salir de su entorno controlado. Mythos no solo lo logró, sino que accedió a internet por su cuenta y envió un correo electrónico a uno de los investigadores para demostrar que lo había conseguido. El caso expone un dilema creciente en la industria: cómo aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) sin abrir la puerta a riesgos difíciles de controlar.