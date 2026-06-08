¿Cuáles son las condiciones de vida de los tucumanos?

Una radiografía de las condiciones de vida de los tucumanos permite establecer varias cuestiones. El hacinamiento tiende a bajar, aunque las familias tienen que salir a alquilar una vivienda frente al déficit habitacional. Más residentes del área metropolitana se instalaron en zonas inundables. El acceso a la educación mejora en los niveles primario y secundario, pero en materia de salud, cada vez más tucumanos apelan al sistema público porque no son contenidos por las obras sociales. Estas conclusiones forman parte del informe Condiciones de Vida en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, al cierre de 2025. El diagnóstico, elaborado por la Dirección de Estadística de la Provincia, revela que seis de cada 10 familias son propietarias de sus casas y del terreno. Se trata de 167.654 viviendas en las que residen 574.772 personas. Asimismo, según el régimen de tenencia, el 11,3% es propietario únicamente de la vivienda, mientras que el 17,9% corresponde a hogares inquilinos o arrendatarios (implica 50.690 unidades), un leve incremento en la comparación interanual. Por otra parte, el 10,5% de los hogares se encuentra comprendido en la categoría “ocupantes” (dos puntos porcentuales menos que un año antes), que incluye a quienes habitan la vivienda por pago de impuestos o expensas, ocupación gratuita con permiso y ocupación de hecho sin autorización formal.