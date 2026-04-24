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Anses: calendario oficial de todos los pagos de este viernes 24 de abril de 2026

Para tener en cuenta.

La inflación indica los aumentos que recibirán las prestaciones de Anses. La inflación indica los aumentos que recibirán las prestaciones de Anses. Foto: Del Sur Diario
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses paga este viernes 24 de abril a jubilados que superan la mínima y beneficiarios de desempleo con DNI 0 y 1, como parte del calendario de pagos con aumentos en Argentina.
  • La mínima sube a $380.319 más un bono de $70.000. Los ajustes mensuales alcanzan también a la AUH y pensiones, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos previos.
  • Estas actualizaciones mensuales buscan mitigar el impacto inflacionario en sectores vulnerables. El cronograma continuará la próxima semana hasta completar todas las terminaciones de DNI.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará este viernes 24 de abril de 2026 con los pagos correspondientes al cuarto mes del año: jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones serán los primeros en cobrar con bono y aumentos.

Calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: viernes 24 de abril

Cómo siguen los pagos:

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI 0 y 1: viernes 24 de abril

Cómo siguen los pagos:

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Aumento: cuánto se cobra en abril

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. A su vez, quienes perciben ese haber recibirán el bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $450.319,31.

También se actualizaron otras prestaciones:

La PUAM asciende a $304.255,44

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegan a $266.223,52

La AUH se incrementa a $136.664

La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002

La Asignación por Embarazo (AUE) se equipara al valor general de la AUH

Este incremento se aplica bajo el mecanismo de actualización mensual, que ajusta los montos en función de variables económicas.

Tarjeta Alimentar: sin cambios

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

De esta manera, el mes combina subas en las prestaciones principales con refuerzos que permanecen sin actualización.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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