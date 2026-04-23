Abren la participación ciudadana para reformar y desregular sus normativas

La participación ciudadana se realizará a través del sitio web oficial del organismo (https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj/consulta-publica), donde se publicará la normativa vigente y los proyectos de nuevas normas. Los interesados podrán ingresar sus opiniones y propuestas, aunque la resolución aclara que estas tendrán carácter no vinculante. Sin embargo, la IGJ asegura que serán consideradas en la elaboración final, lo que, al menos en el papel, mejora la legitimidad y la calidad técnica de las futuras regulaciones.