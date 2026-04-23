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Russell Crowe muestra su cambio físico para Highlander, el esperado reboot de Los inmortales

Por el momento no se conocen muchos detalles de este reinicio, donde solo unos pocos afortunados pudieron disfrutar a puerta cerrada de un primer adelanto de la película durante la Cinema Con.

Russell Crowe muestra su cambio físico para Highlander, el esperado reboot de Los inmortales
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Russell Crowe reveló su preparación física para el reboot de Highlander en Escocia. Interpretará a Juan Sánchez-Villalobos Ramírez junto a Henry Cavill en la nueva versión.
  • Dirigida por Chad Stahelski, la cinta revive el clásico de 1986 sobre guerreros inmortales. Crowe encarna al mentor que entrena al protagonista, Connor MacLeod, en el uso de la espada.
  • Se estima que el filme llegue a los cines entre 2027 y 2028. El regreso de la saga busca modernizar la franquicia de culto aprovechando el éxito de directores de cine de acción.
Resumen generado con IA

Russell Crowe ha mostrado cómo se está preparando físicamente para Highlander, el reboot de Los inmortales protagonizado por Henry Cavill que llegará próximamente a los cines.

En estos momentos se encuentra en plena producción Highlander, la película reboot de Los inmortales que protagoniza Henry Cavill bajo la dirección de Chad Stahelski, creador de la exitosa saga John Wick.

Estrenada en 1986, la trama de la cinta original gira en torno a unos seres de una raza especial que sólo pueden morir decapitados entre sí. Camuflados entre los mortales, se encuentran divididos entre el Bien y el Mal obligados a luchar entre sí hasta que solo uno de ellos quede en pie.

Russell Crowe muestra su cambio físico para Highlander, el esperado reboot de Los inmortales

Por el momento no se conocen muchos detalles de este reinicio, donde solo unos pocos afortunados pudieron disfrutar a puerta cerrada de un primer adelanto de la película durante la Cinema Con.

Mientras tanto, sus estrellas van abriendo boca compartiendo algunos datos de Highlander o ciertos vistazos entre bastidores. El más reciente ha sido Russell Crowe, que ha mostrado a los fans lo bien que se está preparando físicamente para afrontar lo nuevo de Chad Stahelski.

Russell Crowe muestra su cambio físico para el reboot de Los inmortales

A través de las redes sociales, la estrella de Gladiator ha compartido algunas fotografías desde el set de rodaje de Highlander, cuya producción se está llevando a cabo en Escocia y otras localizaciones como Londres, Polonia o Hong Kong.

En una de sus publicaciones, Crowe ha compartido una fotografía mostrando el resultado de su preparación física para el reinicio de Los inmortales, donde "solo puede haber uno", como bien indica el actor.

Crowe encarna en la cinta a Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, un hábil guerrero que enseña al joven Connor MacLeod (Henry Cavill) a manejar la espada.

Todavía sin fecha de estreno confirmada, se espera que Highlander se estrene en las salas de cine entre 2027 y 2028. ¿Qué te parece el aspecto físico de Russell Crowe para la película reboot de Los inmortales?

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