Tarucas quiere salir del bache y Cerrutti marcó el camino

Resumen para apurados
- Ignacio Cerrutti, apertura de Tarucas, lidera el plantel para romper la racha de derrotas este domingo como local en el Súper Rugby Américas tras un mes de inactividad.
- El equipo sufrió dos caídas y un parate de un mes. Tras una profunda autocrítica interna, el plantel completó una semana de prácticas enfocada en recuperar su mejor versión de juego.
- El partido del domingo es vital para salir del bache deportivo. El apoyo de la hinchada local y el rol goleador de Cerrutti serán claves para mejorar su posición en el certamen.
En un momento en el que los resultados golpearon y obligaron a replantear cosas, Ignacio Cerrutti eligió el camino de la calma y el enfoque. El apertura de Tarucas, que además se posiciona como uno de los goleadores del equipo en la temporada del Súper Rugby Américas, puso el acento en la respuesta del grupo tras las últimas dos derrotas.
“Nos tocó sufrir dos caídas que nos tiraron un poco abajo, pero el grupo está bien. Respondió bien esta semana, hicimos una gran semana, una de las mejores que tuvimos”, aseguró. En ese sentido, el back dejó en claro que el equipo apunta a recuperar su mejor versión a partir del trabajo interno. “Creemos que si nos focalizamos en nosotros, vamos a sacar un buen partido”, agregó.
El parate también jugó su papel. Tarucas no compite desde hace casi un mes, luego de su último compromiso frente a Cobras, y la vuelta será nada menos que como local. Para Cerrutti, ese factor puede ser determinante. “Es lindo volver a jugar en casa, que la gente te acompañe. Esperamos tener una caldera llena, eso nos sienta bien”, expresó, en referencia al empuje que suele generar el público.
En lo personal, su presente también invita a destacar. Sin embargo, el propio jugador relativiza ese aspecto. “No estaba muy al tanto de lo de ser goleador. Me entero durante la semana, pero trato de enfocarme en ayudar al equipo y en que salgan las cosas que venimos practicando”, explicó.
La clave, según el apertura, estuvo en lo que se generó puertas adentro. “Ya hablamos lo que teníamos que hablar entre nosotros. Por ahí la semana pasada costó, pero esta fue muy buena”, señaló, dejando entrever que hubo una autocrítica necesaria para corregir el rumbo.
Ahora, con el próximo compromiso en el horizonte, el mensaje es claro y directo. “El domingo hay que ganar y salir de este bache”, señaló. Sin rodeos, sin excusas. Tarucas necesita una reacción y, puertas adentro, creen haber encontrado el camino para lograrlo.