Tarucas quiere salir del bache y Cerrutti marcó el camino

En un momento en el que los resultados golpearon y obligaron a replantear cosas, Ignacio Cerrutti eligió el camino de la calma y el enfoque. El apertura de Tarucas, que además se posiciona como uno de los goleadores del equipo en la temporada del Súper Rugby Américas, puso el acento en la respuesta del grupo tras las últimas dos derrotas.