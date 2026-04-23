Consumo en Argentina: caen las ventas mayoristas y supermercados apenas repuntan en febrero

Resumen para apurados
- El INDEC informó este jueves que en febrero las ventas mayoristas cayeron 0,7% y los supermercados subieron 0,3% en Argentina, en un contexto de persistente presión inflacionaria.
- La baja interanual llegó al 3,1% en minoristas. Con alimentos subiendo 3,3%, el uso de tarjetas de crédito saltó un 22,2%, consolidando el financiamiento del consumo básico.
- El vuelco a tarjetas y el consumo centrado en artículos esenciales reflejan la erosión del poder de compra. El impacto futuro marca una fuerte dependencia del crédito para subsistir.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 0,7%, mientras que en supermercados registraron una leve suba de 0,3%. Sin embargo, al observar la evolución interanual, el panorama es más contundente: las compras mayoristas retrocedieron 1,2% y las minoristas 3,1%.
El comportamiento del consumo se da en un contexto de inflación que en febrero fue de 2,9%, el mismo nivel que en enero. No obstante, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” mostró un incremento mayor, del 3,3%, lo que impacta directamente en el poder de compra de los hogares.
En cuanto a los medios de pago, se consolida una tendencia creciente hacia el financiamiento. El uso de tarjeta de crédito para pagar ventas mayoristas aumentó 10,2% respecto a febrero de 2025 y, en el segmento minorista, el salto fue aún más marcado: 22,2%.
En supermercados, la tarjeta de crédito se posicionó como el método de pago más utilizado, con el 43,6% de las operaciones. Le siguieron la tarjeta de débito (25%), el efectivo (16,8%) y otros medios (14,6%).
Consumo en alerta
En el canal mayorista, en cambio, el método más utilizado fue “otros” (31,9%), seguido por efectivo (26,4%), tarjetas de crédito (25,9%) y tarjetas de débito (15,8%). En este último caso, el uso del débito mostró una caída interanual de 13,6%.
Respecto a los productos, tanto en mayoristas como en supermercados, los más vendidos corresponden a las categorías “Almacén” y “Artículos de limpieza y perfumería”, lo que refleja un consumo enfocado en bienes esenciales.
El ticket promedio también evidenció incrementos significativos. En los autoservicios mayoristas alcanzó los $44.110 en febrero, con una variación interanual de 23,7%. En supermercados, el promedio fue de $35.058, lo que representa un aumento del 27,9% frente al mismo mes de 2025.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 23, 2026
Centros de compras: las ventas bajaron 2,1% interanual en febrero de 2026 y 1,8% con respecto al mes previo https://t.co/CvS2GcqXlC pic.twitter.com/3pe9MNglAL