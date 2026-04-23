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Consumo en Argentina: caen las ventas mayoristas y supermercados apenas repuntan en febrero

Las compras en autoservicios mayoristas retrocedieron 0,7% y en supermercados apenas crecieron 0,3%.

Consumo en Argentina: caen las ventas mayoristas y supermercados apenas repuntan en febrero
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INDEC informó este jueves que en febrero las ventas mayoristas cayeron 0,7% y los supermercados subieron 0,3% en Argentina, en un contexto de persistente presión inflacionaria.
  • La baja interanual llegó al 3,1% en minoristas. Con alimentos subiendo 3,3%, el uso de tarjetas de crédito saltó un 22,2%, consolidando el financiamiento del consumo básico.
  • El vuelco a tarjetas y el consumo centrado en artículos esenciales reflejan la erosión del poder de compra. El impacto futuro marca una fuerte dependencia del crédito para subsistir.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 0,7%, mientras que en supermercados registraron una leve suba de 0,3%. Sin embargo, al observar la evolución interanual, el panorama es más contundente: las compras mayoristas retrocedieron 1,2% y las minoristas 3,1%.

El comportamiento del consumo se da en un contexto de inflación que en febrero fue de 2,9%, el mismo nivel que en enero. No obstante, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” mostró un incremento mayor, del 3,3%, lo que impacta directamente en el poder de compra de los hogares.

En cuanto a los medios de pago, se consolida una tendencia creciente hacia el financiamiento. El uso de tarjeta de crédito para pagar ventas mayoristas aumentó 10,2% respecto a febrero de 2025 y, en el segmento minorista, el salto fue aún más marcado: 22,2%.

En supermercados, la tarjeta de crédito se posicionó como el método de pago más utilizado, con el 43,6% de las operaciones. Le siguieron la tarjeta de débito (25%), el efectivo (16,8%) y otros medios (14,6%).

Consumo en alerta 

En el canal mayorista, en cambio, el método más utilizado fue “otros” (31,9%), seguido por efectivo (26,4%), tarjetas de crédito (25,9%) y tarjetas de débito (15,8%). En este último caso, el uso del débito mostró una caída interanual de 13,6%.

Respecto a los productos, tanto en mayoristas como en supermercados, los más vendidos corresponden a las categorías “Almacén” y “Artículos de limpieza y perfumería”, lo que refleja un consumo enfocado en bienes esenciales.

El ticket promedio también evidenció incrementos significativos. En los autoservicios mayoristas alcanzó los $44.110 en febrero, con una variación interanual de 23,7%. En supermercados, el promedio fue de $35.058, lo que representa un aumento del 27,9% frente al mismo mes de 2025.

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