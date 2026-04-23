Más de un año sin aumento salarial: el gremio de los trabajadores de Anses judicializa el conflicto

La Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) llevó su reclamo al plano judicial y presentó una acción sumarísima contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para forzar la reapertura inmediata de la negociación paritaria.
La medida se da en un escenario de creciente tensión, luego de más de un año sin actualizaciones salariales para las y los trabajadores del organismo previsional, en un contexto inflacionario que impactó de lleno sobre el poder adquisitivo del sector.
Salarios congelados en ANSES frente a la inflación
Desde el sindicato advirtieron que el personal de ANSES no recibe incrementos desde enero de 2025, a diferencia de otros sectores del empleo público que sí obtuvieron recomposiciones en ese período.
Según precisaron, la inflación acumulada entre enero de 2025 y febrero de 2026 alcanzó el 40,9%, lo que implica —según el gremio— una pérdida directa del salario real.
En ese marco, el secretario general de APOPS, Fabián Montaño, cuestionó con dureza la situación: “Nos congelaron el salario mientras todo aumentaba. Es una decisión política que castiga a quienes sostienen el sistema previsional todos los días”.
Anses: Reclamo judicial y exigencias concretas
En la presentación ante la Justicia Nacional del Trabajo, el gremio solicitó una serie de medidas orientadas a reactivar la negociación colectiva y sancionar la falta de respuesta del organismo.
Entre los principales puntos, APOPS reclama:
La reapertura inmediata de la paritaria
La designación de representantes de ANSES con facultades reales de negociación
La sanción al organismo por incurrir en práctica desleal al negarse a negociar
La aplicación de multas por cada día de incumplimiento
“Lo que estamos pidiendo es algo básico: sentarse a negociar. Cuando el Estado se niega a discutir salarios, está vulnerando un derecho fundamental de los trabajadores”, agregó Montaño.
Instancias agotadas y falta de respuesta
Desde la organización sindical subrayaron que la vía judicial fue el último recurso tras agotar múltiples instancias administrativas sin obtener respuestas.
El recorrido previo incluyó:
Noviembre de 2025: envío de carta documento a ANSES
Marzo de 2026: presentación de pronto despacho ante el Ministerio de Trabajo
Abril de 2026: nueva intimación formal con plazo de 72 horas, sin respuesta
“Intentamos por todas las vías institucionales. La falta de respuesta de ANSES nos obliga a recurrir a la Justicia para defender el salario y la dignidad de nuestros compañeros”, sostuvo el dirigente.
Alcance nacional del reclamo
La acción judicial impacta sobre un total de 12.227 trabajadores y trabajadoras de ANSES en todo el país, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E”.
“Representamos a más de doce mil trabajadores en todo el país que hoy ven cómo su salario pierde valor mes a mes. No vamos a naturalizar este atraso”, enfatizó Montaño.
Desde APOPS remarcaron que la iniciativa apunta a “defender el derecho a la negociación colectiva y recuperar el salario de las y los trabajadores previsionales”, en un contexto de deterioro sostenido de las condiciones laborales.
“Seguimos de pie. No vamos a resignar ni un solo derecho”, concluyó el secretario general.