Comfye lanzó la edición 2026 de "Territorio Digital: ¿Quién tiene el control?"

El viernes 17 de abril, con la participación de más de 120 directivos, representantes legales y referentes del ámbito educativo, COMFYE realizó en el Colegio del Sagrado Corazón el lanzamiento de Territorio Digital: ¿Quién tiene el control? 2026, una propuesta orientada a promover una ciudadanía digital crítica, saludable y participativa en estudiantes de nivel secundario. El evento contó además con la presencia del Director Cr. Roberto Fabián Day y Subdirectora Cra. Guadalupe Corral en representación de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada. La iniciativa fue declarada de Interés Educativo por la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación de Tucumán y cuenta además con la adhesión del Arzobispado de Tucumán, así como con el acompañamiento de ASIPET y el Consejo de Educación Católica.
El encuentro puso en el centro una preocupación cada vez más presente en las escuelas: cómo acompañar a niños, niñas y adolescentes en un entorno digital que hoy atraviesa sus vínculos, sus emociones, sus consumos y su vida cotidiana. En ese marco, Mariana Matías, gerente de COMFYE, sostuvo: “Durante mucho tiempo nuestra mayor preocupación eran los accidentes escolares. Esos episodios siguen ocurriendo, pero en los últimos años algo cambió: las llamadas a nuestro servicio de emergencias aumentaron un 187% por crisis de ansiedad, ataques de pánico y autolesiones. Frente a esto, decidimos no mirar para otro lado y adentrarnos en la educación digital integral.”
Durante la jornada se compartieron los principales aprendizajes de la edición 2025, en la que participaron más de 80 instituciones entre Tucumán y Córdoba. Territorio Digital fue presentado no solo como un concurso, sino como una propuesta educativa organizada en tres etapas —formación, investigación y acción—, en la que los estudiantes analizan sus prácticas digitales, investigan su propia realidad e intervienen en sus comunidades escolares.
Uno de los momentos más significativos del lanzamiento fue la presentación del Manifiesto Juvenil y del Acta Compromiso Docente, dos producciones surgidas del trabajo colectivo de la edición anterior. En esa línea, desde el equipo pedagógico remarcaron que la propuesta busca “no hablar solamente sobre los adolescentes, sino generar condiciones reales para escuchar sus voces y construir con ellos respuestas situadas”.
La nueva edición incorpora además dos temáticas: Cuidar en la era digital y Gobernanza algorítmica, que se suman a los ejes ya trabajados en 2025: desinformación digital, juego problemático online y dependencia digital. Según se explicó durante el evento, estas nuevas líneas surgieron de las preocupaciones que fueron apareciendo en las escuelas durante la primera edición: la presencia adulta en internet, las infancias atravesadas por pantallas y las lógicas invisibles que ordenan lo que vemos en plataformas y redes sociales.
El concurso está dirigido a estudiantes de 4° y 5° año y propone que cada institución pueda desarrollar un trabajo propio dentro de su comunidad, con acompañamiento docente y respaldo del equipo directivo. En ese sentido, el lanzamiento insistió en una idea central: hoy no alcanza con decir que lo digital preocupa; hace falta transformar esa preocupación en escucha, presencia, herramientas y trabajo compartido entre escuela, familia e instituciones.
COMFYE invitó a más colegios a sumarse a esta nueva edición de Territorio Digital, una propuesta que busca fortalecer el rol de la escuela y generar acciones colectivas de cuidado en un entorno que atraviesa cada vez más la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
Como señaló Mariana Matías durante su intervención, “no hablamos de casos aislados, sino de múltiples situaciones que llegan al mismo tiempo, se superponen y desbordan. Por eso, la pregunta como sociedad ya no es solo qué hizo la escuela, sino con qué herramientas cuenta la escuela para sostener todo lo que hoy se le demanda”.