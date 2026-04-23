Comfye lanzó la edición 2026 de "Territorio Digital: ¿Quién tiene el control?"

El viernes 17 de abril, con la participación de más de 120 directivos, representantes legales y referentes del ámbito educativo, COMFYE realizó en el Colegio del Sagrado Corazón el lanzamiento de Territorio Digital: ¿Quién tiene el control? 2026, una propuesta orientada a promover una ciudadanía digital crítica, saludable y participativa en estudiantes de nivel secundario. El evento contó además con la presencia del Director Cr. Roberto Fabián Day y Subdirectora Cra. Guadalupe Corral en representación de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada. La iniciativa fue declarada de Interés Educativo por la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación de Tucumán y cuenta además con la adhesión del Arzobispado de Tucumán, así como con el acompañamiento de ASIPET y el Consejo de Educación Católica.