Decretan asueto el 30 de abril: quiénes tendrán un fin de semana extra largo

Resumen para apurados
- El partido de Navarro, Buenos Aires, decretó asueto el 30 de abril por su aniversario fundacional, permitiendo un fin de semana largo previo al feriado por el Día del Trabajador.
- La medida alcanza a la administración pública y al sector educativo local. Al combinarse con el 1 de mayo, busca fortalecer la identidad comunitaria y promover el turismo regional.
- Este beneficio distrital impulsará el consumo en la zona durante cuatro días. El calendario nacional continuará luego con feriados inamovibles y turísticos en los meses siguientes.
El cierre de abril llega con un asueto confirmado para el jueves 30, aunque no tendrá alcance nacional. La jornada fue establecida como día no laborable dentro del calendario de la provincia de Buenos Aires y responde a una conmemoración local.
Este tipo de asuetos suele aplicarse a nivel distrital, por lo que su impacto se concentra en una zona específica. Aun así, en esta ocasión genera un atractivo adicional: se vincula directamente con el Día del Trabajador, lo que permite un descanso extendido para quienes estén alcanzados por la medida.
Feriado en Navarro: a quiénes alcanza el asueto
El beneficio corresponde a los habitantes del partido de Navarro, donde se conmemora un nuevo aniversario fundacional. En ese marco, se dispuso el día no laborable para celebrar la historia local.
Como ocurre en estos casos, el alcance incluye principalmente a trabajadores de la administración pública municipal y, en muchos casos, al ámbito educativo, donde se suspenden las actividades durante la jornada.
Además del descanso, este tipo de fechas busca fortalecer la identidad local y promover la participación de la comunidad en los festejos. También suele generar un movimiento económico adicional, impulsando el turismo interno y la actividad comercial dentro del distrito.
¿Qué feriados nacionales quedan en 2026?
Tras este descanso especial, el calendario nacional todavía cuenta con varias fechas destacadas a lo largo del año.
Feriados inamovibles:
- Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre