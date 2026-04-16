El BCRA flexibilizó los encajes bancarios para tratar de reactivar el crédito en pesos
La autoridad monetaria redujo al 65% la integración mínima diaria en pesos y amplió los activos elegibles para cumplir con los encajes. La medida apunta a dar más liquidez al sistema financiero y estabilizar el costo del dinero.
Resumen para apurados
- El BCRA redujo este jueves la integración mínima de encajes al 65% en Argentina para bajar las tasas de interés y reactivar el crédito en pesos mediante una mayor liquidez bancaria.
- La medida (Comunicación A 8423) elimina plazos en bonos elegibles y normaliza el sistema tras los shocks de 2025, cumpliendo con el acuerdo técnico alcanzado con el FMI esta semana.
- Se busca estabilizar el costo del dinero y facilitar el acceso al financiamiento productivo. La flexibilización permitirá a los bancos gestionar mejor su liquidez a largo plazo.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este jueves una adecuación en las “normas de efectivo mínimo” con el objetivo de otorgar a las entidades financieras una mayor flexibilidad en la administración de su liquidez de corto plazo a fin de reducir las tasas de interés.
La medida, oficializada mediante la Comunicación A 8423, representa un avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios tras las distorsiones generadas por la caída de la demanda de dinero observada durante el segundo semestre del año pasado.
A través de esta resolución, la autoridad monetaria dispuso que, con vigencia a partir del 17 de abril de 2026, la integración mínima diaria en pesos no podrá ser inferior al 65%. Esta decisión profundiza el camino iniciado en noviembre de 2025, cuando dicho límite se había reducido del 95% al 75%. El objetivo central de esta flexibilización es permitir que los bancos operen con un margen más amplio en el manejo de sus recursos diarios, lo que contribuye directamente a reducir la volatilidad de la tasa de interés en el mercado mayorista.
El esquema de encajes o efectivo mínimo es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados, ya sea en cuentas en el Banco Central o en activos autorizados, como resguardo de seguridad. Al permitir que la integración diaria pueda bajar hasta el 65%, las entidades cuentan con mayor libertad para volcar excedentes al mercado o cubrir necesidades puntuales de fondos sin incumplir las normas de seguridad regulatoria, consignó Infobae.
Nuevos criterios para los bonos elegibles
Complementariamente, el directorio de la institución resolvió modificar las condiciones de los activos que los bancos pueden utilizar para cumplir con estas obligaciones de reserva. En concreto, la norma procede a “eliminar el plazo máximo previsto en el punto 1.3.17. y el plazo mínimo previsto en el punto 1.3.18. del texto ordenado sobre Efectivo Mínimo para los títulos públicos nacionales admisibles”. Esta remoción de topes temporales aplica para aquellos instrumentos financieros que sean adquiridos mediante suscripciones primarias.
Esta segunda modificación amplía de forma significativa el universo de títulos públicos elegibles para ser computados como encajes. Al quitar las restricciones de plazos mínimos y máximos, se otorga a los bancos la posibilidad de transformar una variedad más amplia de activos en liquidez regulatoria, facilitando la gestión de sus carteras de inversión en relación con las exigencias del BCRA.
Desde el Banco Central explicaron que estas disposiciones se vinculan con el escenario macroeconómico actual. “Entre julio y octubre de 2025, el sistema financiero debió adoptar medidas excepcionales ante un shock político previo a elecciones", recordaron. La normalización actual busca desarmar gradualmente esos mecanismos para recuperar un esquema de funcionamiento más eficiente y fluido para el crédito y el ahorro.
Asimismo, estas medidas se encuentran alineadas con los compromisos internacionales del país. Ambas adecuaciones normativas se enmarcan en el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual fue anunciado el día miércoles de esta semana. El entendimiento corresponde a la segunda revisión del programa vigente bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas para la República Argentina. El organismo multilateral suele monitorear de cerca las metas de reservas y las regulaciones de liquidez como parte de la estrategia para garantizar la estabilidad monetaria.
Con estos cambios, el Banco Central busca que la mayor disponibilidad de fondos y la menor rigidez en el cumplimiento de las metas diarias operativas se traduzcan en una reducción de las tasas de interés de referencia. La autoridad monetaria considera que dotar de herramientas de administración eficiente a los bancos es un paso necesario para consolidar la tendencia a la baja en el costo del dinero, en un contexto donde se busca fomentar la intermediación financiera y el acceso al financiamiento por parte de los sectores productivos.