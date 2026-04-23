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Cartas de lectores: Los “Alguito“
Hace 2 Hs

LA GACETA nos informa : “La falta de trabajo es la principal preocupación de la sociedad “ , y la causa primera de la multiplicación de los “Alguito”, que pueblan, transitan y deambulan por nuestras calles días y noches, peleándose por escarbar los contenedores y bolsas de la basura , buscando algo para comer o vender. Son el verdadero termómetro de la crisis, sin importarles los casos $Libra, Andis, Adorni y las jubiladas, nafta, PAMI, inflación, riesgo país o dólares. Ellos están con hambre. Vivo en un barrio periférico y tengo un antiguo y típico almacén de barrio; no hay día del ya común “me falta $ 500, dame, ya te lo traigo”. Antes tiraba los recortes de fiambre o de mortadela; hoy tengo en la puerta de mi casa un comedor ambulatorio; ahora aprovecho todo, más la comida que me sobra y por las noches espero a mis “alguitos” para darles de comer. Empecé con dos o tres y hoy me visitan entre 10 y 12. Mis comensales, casi la mayoría son esos nuevos personajes, los “piperos” o adictos a las drogas, o personas que se tiraron al abandono, siendo ya parte de nuestra comunidad, y a lo mejor fueron personas buenas y los dominó la adicción o los atropelló la crisis que los lleva en forma inexorable a una muerte temprana y segura. También están esos nuevos pobres que te piden, con mucho respeto y vergüenza, un poquito de yerba, azúcar y tortillitas de ayer o comidas. Cuando puedo y tengo les preparo unos combos de  revuelto de arroz con salchichas, pan y jugo; picada de recorte de fiambre con mayonesa; dos o tres raciones del guiso o comidas que quedaron del mediodía y salpicón de repulgos de empanadas y trozos de pizza. Y a comer,  para los últimos, sánguche de mortadela para todos y si quedó torta del último cumpleaños también se la comen. A algunos les caliento la comida; otros se la llevan en taper; la cuestión es levantar el bajón. No soy millonario, cobro apenas la jubilación mínima. Si yo lo puedo hacer ¿por qué vos no? Así Diosito nos perdona los pecados y nos ilumina la mente para que elijamos bien quien nos gobierne sin matar de hambre al pueblo.

Francisco Amable Díaz  

Franciscoamablediaz@gmail.com

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