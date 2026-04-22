Santoral del 23 de abril: qué santos se celebran este día y por qué es una fecha especial

Resumen para apurados
- La Iglesia Católica conmemora este 23 de abril a San Jorge y otros santos. Se celebra mundialmente para honrar la valentía y el legado espiritual de figuras del calendario litúrgico.
- San Jorge, mártir del siglo III, simboliza la lucha del bien contra el mal. La jornada también recuerda a San Adalberto de Praga y al Beato Egidio de Asís por su labor misionera.
- La veneración a estos santos mantiene vigentes las tradiciones cristianas globales. San Jorge destaca como patrono de diversas naciones, uniendo fe e historia en la actualidad.
Como cada día, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica recuerda a distintos santos y beatos que dejaron su huella en la historia religiosa. El 23 de abril es una fecha particularmente significativa por la celebración de San Jorge, uno de los santos más venerados a nivel mundial.
Junto a él, también se conmemora a otras figuras destacadas de la tradición cristiana.
San Jorge, el santo más emblemático del día
San Jorge es un mártir cristiano del siglo III, conocido por su valentía y por la famosa leyenda en la que derrota a un dragón para salvar a una ciudad. Aunque este episodio forma parte de la tradición popular, su figura simboliza la lucha del bien contra el mal.
Es patrono de varios países y regiones, entre ellos Inglaterra, y su devoción se extendió ampliamente tanto en Europa como en América Latina.
Otros santos del 23 de abril
Además de San Jorge, el santoral de este día incluye a:
San Adalberto de Praga: misionero y obispo que evangelizó Europa Central y murió mártir en el siglo X.
San Marolo: recordado por su labor pastoral en Italia durante la Edad Media.
Beato Egidio de Asís: uno de los primeros seguidores de San Francisco de Asís, destacado por su vida de humildad.