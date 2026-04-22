Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 23 de abril: qué santos se celebran este día y por qué es una fecha especial

La Iglesia Católica conmemora este 23 de abril a figuras clave de la fe, entre ellas San Jorge, uno de los santos más populares del mundo.

Santoral del 23 de abril: qué santos se celebran este día y por qué es una fecha especial
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • La Iglesia Católica conmemora este 23 de abril a San Jorge y otros santos. Se celebra mundialmente para honrar la valentía y el legado espiritual de figuras del calendario litúrgico.
  • San Jorge, mártir del siglo III, simboliza la lucha del bien contra el mal. La jornada también recuerda a San Adalberto de Praga y al Beato Egidio de Asís por su labor misionera.
  • La veneración a estos santos mantiene vigentes las tradiciones cristianas globales. San Jorge destaca como patrono de diversas naciones, uniendo fe e historia en la actualidad.
Resumen generado con IA

Como cada día, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica recuerda a distintos santos y beatos que dejaron su huella en la historia religiosa. El 23 de abril es una fecha particularmente significativa por la celebración de San Jorge, uno de los santos más venerados a nivel mundial.

Junto a él, también se conmemora a otras figuras destacadas de la tradición cristiana.

San Jorge, el santo más emblemático del día

San Jorge es un mártir cristiano del siglo III, conocido por su valentía y por la famosa leyenda en la que derrota a un dragón para salvar a una ciudad. Aunque este episodio forma parte de la tradición popular, su figura simboliza la lucha del bien contra el mal.

Es patrono de varios países y regiones, entre ellos Inglaterra, y su devoción se extendió ampliamente tanto en Europa como en América Latina.

Otros santos del 23 de abril

Además de San Jorge, el santoral de este día incluye a:

San Adalberto de Praga: misionero y obispo que evangelizó Europa Central y murió mártir en el siglo X.

San Marolo: recordado por su labor pastoral en Italia durante la Edad Media.

Beato Egidio de Asís: uno de los primeros seguidores de San Francisco de Asís, destacado por su vida de humildad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura
1

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
3

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos
4

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
Denuncian una “cosecha salvaje” de naranjas en el centro y alertan por los daños al arbolado urbano

Denuncian una “cosecha salvaje” de naranjas en el centro y alertan por los daños al arbolado urbano

Capital Humano suspende los vouchers de formación laboral: qué pasará con el programa Volver al Trabajo

Capital Humano suspende los vouchers de formación laboral: qué pasará con el programa Volver al Trabajo

José María Posse se despidió de la Casa Histórica: “Fue el honor más grande de mi vida”

José María Posse se despidió de la Casa Histórica: “Fue el honor más grande de mi vida”

Alerta y mitos en Tucumán: por qué aparecen serpientes y qué hacer para evitar riesgos

Alerta y mitos en Tucumán: por qué aparecen serpientes y qué hacer para evitar riesgos

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios