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Incidente con policías: sin cooperación entre Brasilia y Washington

El gobierno de Lula retiró las credenciales a un agente estadounidense, en respuesta a una medida similar de la administración Trump.

TENSIÓN. Tropiezo diplomático por el apoyo de Trump a Bolsonaro. TENSIÓN. Tropiezo diplomático por el apoyo de Trump a Bolsonaro.
Hace 2 Hs

BRASILIA, Brasil.- En otro capítulo de la tensión entre Brasilia y Washington, el gobierno brasileño retiró las credenciales de un enlace policial estadounidense en Brasil, en “reciprocidad” por una medida similar de Estados Unidos contra un agente brasileño.

El Departamento de Estado difundió el lunes en X que solicitó que un funcionario brasileño abandonara Estados Unidos, por haber intentado “manipular” su sistema migratorio y “extender cazas de brujas políticas a territorio estadounidense”.

Las autoridades estadounidenses habían liberado el 15 de abril al fugitivo brasileño Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y condenado por golpismo, tras dos días de arresto en Florida.

Donald Trump ha usado aquella misma expresión, “caza de brujas”, para referirse al juicio que condenó en septiembre a Bolsonaro, Ramagem y otros por un intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

El oficial Marcelo Ivo, enlace brasileño ante la agencia migratoria estadounidense ICE, “fue comunicado verbalmente por el gobierno de Estados Unidos sobre la interrupción inmediata del ejercicio de sus funciones”, detalló la Cancillería brasileña en un comunicado.

En “reciprocidad”, el gobierno de Lula ordenó la misma medida para el “representante estadounidense de área homóloga en territorio brasileño”. La decisión fue informada a una representante de la embajada de Estados Unidos, convocada el martes a la Cancillería brasileña por el caso.

Memorándum bilateral

Ivo actuaba en el marco de un memorándum bilateral de cooperación en seguridad, según las autoridades de Brasil.

El director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, dijo al canal Globo News que el agente sufrió la suspensión de sus credenciales en su unidad de trabajo en Miami.

La medida “no observa la buena práctica diplomática de diálogo entre naciones amigas”, consideró la Cancillería brasileña.

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Lula había dicho el martes que Brasil respondería recíprocamente si se comprobaba un “abuso de autoridad” contra Ivo.

Rodrigues negó cualquier irregularidad y dijo que es “insano” creer que Ivo intentara “engañar” a Estados Unidos.

Según el director policial, Ramagem cayó preso en Florida por una infracción de tránsito.

“Cuando lo abordaron, le solicitaron documentos e identificaron que estaba con la visa cancelada por el propio ICE”, afirmó Rodrigues. Los aliados de Ramagem atribuyeron su rápida excarcelación a gestiones de Trump.

El presidente estadounidense ha llegado a imponer aranceles punitivos a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, luego parcialmente retirados en medio de cierta distensión entre Lula y Trump.

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