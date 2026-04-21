Guerra en Medio Oriente: Trump anunció que la tregua con Irán se extiende a pedido de Pakistán

Resumen para apurados
- Donald Trump anunció este martes la extensión del alto el fuego con Irán tras un pedido de Pakistán para facilitar negociaciones diplomáticas y frenar la escalada en Medio Oriente.
- La medida mantiene el bloqueo de puertos y la alerta militar. La decisión surge tras la mediación del Mariscal Asim Munir y el Primer Ministro Shehbaz Sharif ante la tensión actual.
- La tregua genera incertidumbre global y queda sujeta a la respuesta de un Irán dividido. El éxito del proceso dependerá de alcanzar un acuerdo que levante la presión de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la extensión del alto el fuego con Irán, en un movimiento que busca dar margen a las negociaciones diplomáticas, aunque con una advertencia clara: el bloqueo de los puertos iraníes continuará vigente hasta alcanzar un acuerdo con el régimen.
“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas”, señaló Trump, al tiempo que subrayó que la suspensión de la ofensiva responde a una petición de mediación del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán.
La decisión del mandatario estadounidense introduce un delicado equilibrio entre la presión militar y la vía diplomática, en un contexto de alta tensión en Medio Oriente. Según expresó, la continuidad del alto el fuego está atada directamente a la evolución de las conversaciones con el gobierno iraní.
“Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado... extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, afirmó el mandatario estadounidense en sus redes sociales.
El escenario abre una nueva etapa de incertidumbre, con Washington sosteniendo medidas de presión mientras espera una respuesta formal de Teherán que permita encauzar el conflicto por la vía diplomática.