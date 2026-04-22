Irán escaló la tensión en el estrecho de Ormuz al incautar tres buques tras la tregua de EEUU

Sin embargo, la escalada fue más allá de la mera detención. Según la firma de inteligencia marítima Vanguard y el servicio de verificación de la BBC, el "MSC Francesca" fue alcanzado por disparos a unas seis millas náuticas de la costa iraní mientras navegaba hacia el Golfo de Omán. El buque reportó daños en el casco y en las zonas de alojamiento, aunque se desconoce si hay víctimas entre la tripulación.