Secciones
Contenido patrocinado

El agro del NOA enfrenta nuevos desafíos: una propuesta ejecutiva para quienes toman decisiones
El agro del NOA enfrenta nuevos desafíos: una propuesta ejecutiva para quienes toman decisiones
Hace 3 Hs

En un contexto donde el agro atraviesa transformaciones profundas —tecnológicas, económicas y organizacionales—, la capacidad de tomar decisiones estratégicas dejó de ser una ventaja para convertirse en una necesidad.

Con ese enfoque, la Fundación del Tucumán, junto a instituciones académicas de prestigio, lanza una nueva edición del Programa Regional de Dirección en Agronegocios 2026, una propuesta pensada específicamente para líderes del sector que buscan profesionalizar la gestión y proyectar el crecimiento de sus empresas.

Una formación pensada desde la realidad del agro

A diferencia de propuestas más tradicionales, este programa no está orientado a la teoría aislada, sino a la toma de decisiones en contextos reales. Está dirigido a dueños, directivos y gerentes del sector agropecuario y agroindustrial que ya tienen responsabilidad sobre resultados y equipos de trabajo.

El agro del NOA enfrenta nuevos desafíos: una propuesta ejecutiva para quienes toman decisiones

El objetivo es claro: brindar herramientas concretas para repensar modelos de negocio, adaptarse a escenarios cambiantes y fortalecer el liderazgo en organizaciones cada vez más complejas.

De la estrategia a la implementación

El programa aborda el negocio agroindustrial de manera integral, recorriendo todo su proceso: desde la definición estratégica hasta la ejecución.

Entre los ejes principales se destacan:

●Estrategia y cadena de valor

●Gestión financiera y control

●Desarrollo de personas y equipos

●Innovación aplicada y modelos de negocio

●Dirección de empresas familiares

Cada módulo combina teoría, análisis de casos y trabajo colaborativo, generando un espacio donde la experiencia de los participantes también se convierte en aprendizaje.

Un formato ejecutivo y compatible con la agenda empresarial

La edición 2026 se desarrollará en modalidad presencial, con encuentros quincenales en Tucumán, lo que permite compatibilizar la cursada con la actividad profesional.

El programa inicia el 7 de mayo y tiene una duración total de 72 horas, distribuidas en seis módulos intensivos.

Una inversión en el futuro del negocio

En un entorno donde la experiencia por sí sola ya no alcanza, incorporar herramientas de gestión, visión estratégica y espacios de reflexión se vuelve clave para sostener el crecimiento y asegurar la continuidad de las empresas, especialmente en organizaciones familiares.

El agro del NOA enfrenta nuevos desafíos: una propuesta ejecutiva para quienes toman decisiones

En ese sentido, esta propuesta se posiciona como una instancia de formación ejecutiva de alto impacto, orientada a quienes no solo participan del negocio, sino que lo lideran.

Cupos limitados e inscripción abierta

El Programa Regional de Dirección en Agronegocios 2026 ya tiene sus inscripciones abiertas y cuenta con cupos limitados.

Los interesados pueden acceder a más información y postularse en el siguiente enlace:

https://www.fundaciondeltucuman.com/programa-regional-de-direccion-en-agronegocios-2026/


Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
1

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

¿Sos realizador audiovisual? Abren una convocatoria para impulsar proyectos de cine
2

¿Sos realizador audiovisual? Abren una convocatoria para impulsar proyectos de cine

Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda
3

Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda

Ya llegó a Di María: el metegol argentino que apunta a facturar U$S200.000
4

Ya llegó a Di María: el metegol argentino que apunta a facturar U$S200.000

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
5

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Crimen en el country de Salta: la médium tucumana y el día que entró a la cárcel para llevarle un mensaje al acusado
2

Crimen en el country de Salta: la médium tucumana y el día que entró a la cárcel para llevarle un mensaje al acusado

El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT
3

El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT

Entre Maradona y el tráfico de influencias: la defensa de Ontiveros logró aplazar la audiencia pero no frenar el peritaje financiero
4

Entre Maradona y el tráfico de influencias: la defensa de Ontiveros logró aplazar la audiencia pero no frenar el peritaje financiero

No cerrarán el caso de Lucila Nieva: crecen las dudas sobre su muerte
5

No cerrarán el caso de Lucila Nieva: crecen las dudas sobre su muerte

Más Noticias
Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y centros de pilates

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y centros de pilates

Tras los reclamos por problemas edilicios, la Escuela Normal realizó obras

Tras los reclamos por problemas edilicios, la Escuela Normal realizó obras

El legado de Luis Puenzo, a los ojos de cineastas tucumanos

El legado de Luis Puenzo, a los ojos de cineastas tucumanos

Luis Puenzo: el hombre que llevó al cine el robo de bebés en la dictadura

Luis Puenzo: el hombre que llevó al cine el robo de bebés en la dictadura

Michael Jackson, sin polémicas: así es el filme aprobado por la familia del artista

Michael Jackson, sin polémicas: así es el filme aprobado por la familia del artista

Horror en México: el letal tiroteo en Teotihuacán fue planificado

Horror en México: el letal tiroteo en Teotihuacán fue planificado

El argentino Rafael Grossi presentó su plan para ser jefe de la ONU

El argentino Rafael Grossi presentó su plan para ser jefe de la ONU

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto