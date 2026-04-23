El agro del NOA enfrenta nuevos desafíos: una propuesta ejecutiva para quienes toman decisiones

En un contexto donde el agro atraviesa transformaciones profundas —tecnológicas, económicas y organizacionales—, la capacidad de tomar decisiones estratégicas dejó de ser una ventaja para convertirse en una necesidad.
Con ese enfoque, la Fundación del Tucumán, junto a instituciones académicas de prestigio, lanza una nueva edición del Programa Regional de Dirección en Agronegocios 2026, una propuesta pensada específicamente para líderes del sector que buscan profesionalizar la gestión y proyectar el crecimiento de sus empresas.
Una formación pensada desde la realidad del agro
A diferencia de propuestas más tradicionales, este programa no está orientado a la teoría aislada, sino a la toma de decisiones en contextos reales. Está dirigido a dueños, directivos y gerentes del sector agropecuario y agroindustrial que ya tienen responsabilidad sobre resultados y equipos de trabajo.
El objetivo es claro: brindar herramientas concretas para repensar modelos de negocio, adaptarse a escenarios cambiantes y fortalecer el liderazgo en organizaciones cada vez más complejas.
De la estrategia a la implementación
El programa aborda el negocio agroindustrial de manera integral, recorriendo todo su proceso: desde la definición estratégica hasta la ejecución.
Entre los ejes principales se destacan:
●Estrategia y cadena de valor
●Gestión financiera y control
●Desarrollo de personas y equipos
●Innovación aplicada y modelos de negocio
●Dirección de empresas familiares
Cada módulo combina teoría, análisis de casos y trabajo colaborativo, generando un espacio donde la experiencia de los participantes también se convierte en aprendizaje.
Un formato ejecutivo y compatible con la agenda empresarial
La edición 2026 se desarrollará en modalidad presencial, con encuentros quincenales en Tucumán, lo que permite compatibilizar la cursada con la actividad profesional.
El programa inicia el 7 de mayo y tiene una duración total de 72 horas, distribuidas en seis módulos intensivos.
Una inversión en el futuro del negocio
En un entorno donde la experiencia por sí sola ya no alcanza, incorporar herramientas de gestión, visión estratégica y espacios de reflexión se vuelve clave para sostener el crecimiento y asegurar la continuidad de las empresas, especialmente en organizaciones familiares.
En ese sentido, esta propuesta se posiciona como una instancia de formación ejecutiva de alto impacto, orientada a quienes no solo participan del negocio, sino que lo lideran.
Cupos limitados e inscripción abierta
El Programa Regional de Dirección en Agronegocios 2026 ya tiene sus inscripciones abiertas y cuenta con cupos limitados.
Los interesados pueden acceder a más información y postularse en el siguiente enlace: