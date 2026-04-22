Franco Colapinto ya está en el país: manejó por Palermo y enloqueció a los fanáticos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto arribó a Argentina para una exhibición de F1 este domingo en Buenos Aires, recorriendo Palermo y el Autódromo para preparar el histórico Road Show.
- El piloto de Alpine circuló por Avenida Del Libertador, epicentro del circuito callejero, y visitó junto a Jorge Macri las obras de renovación del Autódromo porteño.
- Es un hito histórico: por primera vez un argentino manejará un F1 en la vía pública nacional, lo que genera una expectativa masiva y posiciona al país en el mapa del motor.
Franco Colapinto arribó a la Argentina y rápidamente comenzó con las actividades previas a la exhibición que protagonizará este domingo en la Ciudad de Buenos Aires. El piloto, que actualmente integra la estructura de Alpine, compartió imágenes en sus redes sociales donde se lo vio recorriendo parte del circuito callejero preparado para el espectáculo.
En uno de los videos publicados, Colapinto apareció conduciendo por la zona de avenida Del Libertador y Sinclair, uno de los puntos centrales del trazado que se utilizará en Palermo. Allí ya podían verse cortes de tránsito, carpas y estructuras vinculadas con la organización del evento.
La expectativa crece porque se tratará de una jornada histórica para el automovilismo argentino. Será la primera vez que un piloto nacional conduzca un auto de Fórmula 1 en plena vía pública del país, ante miles de fanáticos que se acercarán para vivir una experiencia única.
Más tarde, el joven corredor también visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Durante la recorrida observaron las obras de renovación que se desarrollan en el tradicional escenario capitalino.
Todo listo para una fiesta del automovilismo
La exhibición se realizará este domingo y combinará sectores gratuitos con espacios pagos. Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012 y participará de distintas actividades pensadas para acercar la Fórmula 1 al público argentino.