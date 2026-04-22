Murió un actor de "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado"

Resumen para apurados
- El actor mexicano Ricardo de Pascual, de 'El Chavo del 8', falleció a los 85 años el 21 de abril en México por complicaciones de salud derivadas del EPOC.
- Interpretó a personajes como el señor Calvillo y el señor Hurtado. Su salud decayó tras el Covid-19, aunque defendió su oficio trabajando hasta el final de su vida.
- Su fallecimiento marca la pérdida de otra figura del universo de Chespirito, dejando un legado vigente en la comedia mexicana y el teatro para múltiples generaciones.
Ricardo de Pascual, actor mexicano reconocido por su participación en “El Chavo del 8”, falleció a los 85 años. La noticia fue confirmada durante la madrugada del 21 de abril por el Grupo Chespirito y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que destacaron su trayectoria y remarcaron que “su contribución al espectáculo mexicano permanece vigente, ya que hasta el último momento defendió su oficio con dedicación”.
Meses antes de su muerte, el propio artista había contado en una entrevista que padecía EPOC, una enfermedad pulmonar vinculada a años de tabaquismo. Según relató, su cuadro se agravó luego de haber contraído Covid-19: “Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”.
A pesar del deterioro de su salud, que también incluía problemas en la columna, el corazón y los riñones, De Pascual sostenía una postura firme respecto de su vocación: “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”.
Nacido el 21 de agosto de 1940, desarrolló una extensa carrera que abarcó el teatro de revista y la comedia popular, donde se destacó como un actor versátil. En el universo creado por Roberto Gómez Bolaños participó también en “El Chapulín Colorado”, aunque alcanzó mayor reconocimiento por sus papeles en “El Chavo del 8”. Allí interpretó al señor Calvillo, el hombre calvo que buscaba comprar la vecindad al señor Barriga, y al señor Hurtado, el ladrón del condominio.
Su trayectoria incluyó además participaciones en ciclos como “El tesoro del saber”, “Odisea Burbujas”, “Vecinos” y “Una familia de diez”, lo que le permitió mantenerse vigente ante distintas generaciones de espectadores.
En el plano personal, su historia con Martha también marcó su vida. Ella había sido monja durante nueve años, hasta que dejó la congregación por problemas de salud. Se conocieron a través de redes sociales y, tras 18 años de relación, decidieron casarse en plena pandemia. Primero realizaron una ceremonia civil y luego una religiosa a través de Zoom. Según contó Martha, ante un diagnóstico médico desfavorable, un sacerdote los alentó con una frase que terminó siendo decisiva: “¿Se quieren casar? Tómense de las manos”.
La muerte de De Pascual se suma a la de otras figuras centrales de “El Chavo del 8” que fallecieron en las últimas décadas. Entre ellas, Ramón Valdés, en 1988 por cáncer de estómago; Angelines Fernández, recordada como la Bruja del 71; Roberto Gómez Bolaños, creador del ciclo; y Rubén Aguirre, quien murió en 2016 tras complicaciones derivadas de una neumonía. También partieron intérpretes de personajes como Malicha, Godínez, Jaimito el cartero y Paty.
El fallecimiento fue comunicado en redes sociales tanto por la ANDA como por el Grupo Chespirito, que expresó: “Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables. Q.E.P.D”.
Hasta el momento, la familia no confirmó oficialmente la causa de la muerte. En vida, el actor había detallado los efectos del EPOC y su relación con el tabaquismo: “Fumé 20 años, tengo 45 sin fumar”, explicó, al tiempo que recordó que el hábito comenzó por exigencias de una obra teatral.
Su decisión de continuar trabajando incluso en condiciones adversas quedó como una marca de su recorrido. En el ambiente artístico mexicano, su nombre permanece asociado a la comedia televisiva y a la imagen de un actor que entendía el trabajo como una parte esencial de su vida.