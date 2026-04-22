Murió un actor de "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado"

En el plano personal, su historia con Martha también marcó su vida. Ella había sido monja durante nueve años, hasta que dejó la congregación por problemas de salud. Se conocieron a través de redes sociales y, tras 18 años de relación, decidieron casarse en plena pandemia. Primero realizaron una ceremonia civil y luego una religiosa a través de Zoom. Según contó Martha, ante un diagnóstico médico desfavorable, un sacerdote los alentó con una frase que terminó siendo decisiva: “¿Se quieren casar? Tómense de las manos”.