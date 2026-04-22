De verlo en películas a crear un equipo: los tucumanos que impulsan el fútbol americano en la provincia

El flag football es una versión sin contacto del fútbol americano, generalmente cinco contra cinco, en la que las jugadas no se detienen con tackles, sino quitando una cinta (flag) del cinturón del portador de la pelota. Se juega en períodos cortos, con cuatro oportunidades para avanzar hasta la mitad del campo y otras cuatro para llegar al touchdown, que vale seis puntos. Luego, existe la posibilidad de sumar uno o dos puntos extra según la distancia de la conversión. Además, no hay bloqueos ni empujones, el balón muerto se determina cuando toca el suelo y el mariscal de campo dispone de un tiempo limitado -habitualmente siete segundos- para lanzar.