Vicky Xipolitakis rompió el silencio sobre Mica Viciconte y explicó por qué la dejó afuera de una foto

La polémica surgió días atrás, cuando la mediática compartió una imagen junto al equipo de “Ariel en su salsa” (Telefe), pero sin incluir a la conductora. Este miércoles, en diálogo con Intrusos (América), fue consultada al respecto y no evitó el tema. “El programa está buenísimo. A Ariel lo conocí y lo aprecio y lo quiero muchísimo. Me parece hipertalentoso y es un placer, me levanto con ganas todos los días para ir a trabajar”, expresó sobre Ariel Rodríguez Palacios.