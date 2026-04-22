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Vicky Xipolitakis rompió el silencio sobre Mica Viciconte y explicó por qué la dejó afuera de una foto

La panelista de “Ariel en su salsa” habló en Intrusos y aclaró los rumores de mala relación con su compañera.

POLÉMICA EN ARIEL EN SU SALSA. Vicky Xipolitakis habló de su relación con Mica Viciconte. POLÉMICA EN ARIEL EN SU SALSA. Vicky Xipolitakis habló de su relación con Mica Viciconte. FOTO/PRIMICIASYA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vicky Xipolitakis aclaró en Intrusos por qué recortó a Mica Viciconte de una foto de 'Ariel en su salsa' en Instagram, desmintiendo rumores de mala relación este miércoles en América.
  • La polémica nació cuando la mediática publicó imágenes del equipo de Telefe sin su compañera. Alegó que buscó destacar su imagen personal y que el clima laboral sigue siendo óptimo.
  • Las declaraciones buscan frenar las especulaciones sobre internas en el programa de cocina. Se espera que esto descomprima la presión mediática sobre el vínculo entre ambas figuras.
Resumen generado con IA

En medio de versiones sobre una supuesta mala relación con Mica Viciconte, Vicky Xipolitakis salió a aclarar la situación y explicó por qué decidió recortar a su compañera de una foto que publicó en sus redes sociales.

La polémica surgió días atrás, cuando la mediática compartió una imagen junto al equipo de “Ariel en su salsa” (Telefe), pero sin incluir a la conductora. Este miércoles, en diálogo con Intrusos (América), fue consultada al respecto y no evitó el tema. “El programa está buenísimo. A Ariel lo conocí y lo aprecio y lo quiero muchísimo. Me parece hipertalentoso y es un placer, me levanto con ganas todos los días para ir a trabajar”, expresó sobre Ariel Rodríguez Palacios.

Además, destacó el clima detrás de cámara: “La producción es genial. Realmente la pasamos muy bien. Aprendemos, nos divertimos y lo más lindo es que la gente nos dice que nos espera para vernos, que le damos alegría...”.

En tanto, Adrián Pallares le preguntó si el programa era “triste” antes de su llegada. “No, no sé. No comparo antes. La verdad es que a mí me llevan ahí y el objetivo está cumplido. Vamos por más y me pone contenta de poder sumar”, respondió.

Por su parte, Paula Varela indagó sobre su salida de “Cortá por Lozano”. Xipolitakis fue clara: “Son etapas de la vida. A Vero (Lozano) la amo y estoy siempre en contacto con ella. Ayer hablé, para mí es muy especial, aprendí un montón, es una maestra en todo sentido”, dijo.

La polémica por la foto 

Finalmente, ante la consulta directa de Camilo García sobre la foto recortada, la mediática dio su versión: “Mirá, esa foto a mí me encantó y era mi Instagram. Me gustó para primera, me fascinó, yo salí más linda y la puse para primera. Adentro hay dos más que está Mica. Después hice un montón más de contenido y justo ella no estaba”.

“Después con el tiempo se ve a quién te llevas como amigo, con quién pegás onda. Y yo la verdad pongo la mejor energía. Soy una laburante y pongo lo mejor de mí”, sentenció. 

Temas Victoria Xipolitakis
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