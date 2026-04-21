Secciones
DeportesMotores

Antes del road show, Colapinto ya giró en Argentina: karting en Zárate y reencuentro con sus raíces

A seis días de su exhibición en Buenos Aires, el piloto de Alpine se subió a un karting junto a su entorno y volvió a una pista clave en su formación.

Franco Colapinto en Zárate. Franco Colapinto en Zárate.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto volvió a las pistas en Argentina al manejar un karting en Zárate, días antes de su gran exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires para reconectarse con sus raíces.
  • El piloto de Alpine visitó al Acosta Racing Team, equipo clave en su formación, para girar en un chasis Tony Kart junto a amigos y mentores antes de su esperado road show nacional.
  • Este regreso a los orígenes refuerza el vínculo del piloto con su público local y anticipa una masiva convocatoria para verlo conducir un Lotus E20 y la Flecha de Plata de Fangio.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva ya empezó, pero Franco Colapinto no quiso esperar. A seis días de su esperado road show en Buenos Aires, el piloto argentino ya tuvo su primer contacto con el asfalto local: no fue en un Fórmula 1, ni en el Lotus E20 que manejará el domingo, sino en un karting. Y en un lugar que conoce bien.

En Zárate, una pista que forma parte de su historia personal, Colapinto volvió a subirse a un karting KZ -de transmisión manual- con chasis Tony Kart. Fue una jornada íntima, lejos de los flashes de la exhibición que se viene, pero cargada de significado.

Allí compartió la tarde con el Acosta Racing Team, uno de los equipos que lo acompañó en sus primeros pasos dentro del automovilismo. No fue una simple práctica: fue un regreso a los orígenes.

Después de girar, el piloto se mostró relajado, sonriente, y se tomó fotos con quienes formaron parte de su crecimiento. Entre ellos estuvo Martín Acosta, director del equipo, y también Gabriel Gandulia, piloto de TC Pista y amigo cercano de Colapinto.

Antes del road show, Colapinto ya giró en Argentina: karting en Zárate y reencuentro con sus raíces

Vestido con un buzo antiflama verdiblanco -los clásicos colores de Tony Kart- y un casco personalizado con la bandera argentina y su nombre, el joven de 22 años volvió a sentir la velocidad desde lo más básico: el karting, el punto de partida de todo piloto.

La escena tiene una carga simbólica fuerte. Mientras el país espera verlo girar en las calles de Buenos Aires con un monoplaza de Fórmula 1, Colapinto eligió primero reconectarse con el lugar donde empezó a construir su camino.

Colapinto junto al Acosta Team Colapinto junto al Acosta Team

El contraste es claro. En pocos días, manejará un Lotus E20 de 2012 -con el que Kimi Räikkönen ganó una carrera y sumó seis podios- y también se subirá a la histórica “Flecha de Plata” asociada a Juan Manuel Fangio, en una exhibición que promete ser multitudinaria.

Pero antes de ese show, eligió algo más simple: girar con amigos, en un karting, en Argentina.

Esa fue su primera acelerada en el país. La próxima, la más esperada, será ante miles de fanáticos.

Temas Buenos AiresEl PaísFórmula 1República ArgentinaJuan Manuel FangioArgentinaFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
2

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”
3

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses
4

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
5

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
2

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
3

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
4

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
5

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

Más Noticias
Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

La curiosa estadística que demuestra que el Atlético Tucumán de Falcioni da sus primeros pasos para crecer en la tabla

La curiosa estadística que demuestra que el Atlético Tucumán de Falcioni da sus primeros pasos para crecer en la tabla

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a Chiqui Tapia y a Toviggino

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

Verón recordó cuando terminó “a las piñas” con ex compañeros de Manchester y el actual DT de Los Pumas

Verón recordó cuando terminó “a las piñas” con ex compañeros de Manchester y el actual DT de Los Pumas

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Comentarios