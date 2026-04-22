Puerta cerrada: Jorge Macri descartó el regreso de los hinchas visitantes en la Capital

La posibilidad de que las dos hinchadas vuelvan a convivir en las canchas de la Ciudad de Buenos Aires parece ser, al menos por ahora, un debate clausurado para el gobierno local. En declaraciones recientes, Jorge Macri fue contundente al señalar que existe una brecha entre el discurso público y la voluntad privada de los directivos de los clubes. Según el mandatario porteño, la mayoría de las instituciones que atraviesan un presente exitoso ya tienen su capacidad colmada por socios y abonados locales, lo que elimina cualquier incentivo económico o logístico para ceder espacio a la parcialidad rival. Para aquellos clubes que no logran llenar sus tribunas, el costo de un operativo de seguridad de alta complejidad resulta prohibitivo, convirtiendo la vuelta de los visitantes en un problema más que en una solución.