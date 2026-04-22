Adiós a una tradición: prohíben los papelitos en los estadios porteños tras el Superclásico

La histórica recepción que la parcialidad de River Plate le brindó a su equipo en el último Superclásico ante Boca Juniors marcó un antes y un después para los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que comenzó como una fiesta visual sin precedentes terminó derivando en una resolución drástica por parte del Comité de Seguridad en el Fútbol. Durante el ingreso de los planteles, se registró un principio de incendio en un sector de las plateas que, si bien fue sofocado con rapidez por los protocolos de emergencia del club, encendió las alarmas.