"Donde nacen las nubes": el pueblo secreto de 20 casas suspendido en las praderas de altura

Arriba se abre un oasis de vegetación que resalta entre la arquitectura natural de las praderas y pastizales de altura. Una veintena de construcciones se establecen como pueblo en las cimas planas de los cerros que coronan el parque. Para llegar, hay que comprometerse con la aventura, ya que a Alto Calilegua —en el corazón de las sierras de la yunga jujeña— solo puede accederse a pie, a caballo o en mula, en un viaje que toma poco más de medio día.