Día por día: cómo sigue el cronograma de pago a empleados estatales en Tucumán

Resumen de nota
- El Ministerio de Economía de Tucumán continúa este martes 7 de abril el pago de sueldos de marzo para estatales, incluyendo Salud y Seguridad, según informó la Tesorería General.
- El pago se realiza de forma escalonada: el miércoles corresponde a Educación y Administración Central, y el jueves concluye con los poderes Judicial, Legislativo y Municipios.
- Esta distribución busca organizar el flujo de fondos públicos y garantizar el cobro de todos los sectores, manteniendo la regularidad financiera en la administración provincial.
Mañana martes, de acuerdo a lo establecido por la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, continuará el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de marzo para empleados estatables.
Calendario de pagos de la Tesorería General de la Provincia para las diferentes entidades estatales
Parte complementaria (comienzo de abono según lo previsto):
Martes 7 de abril
-Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-Instituto Provincial de la Vivienda
-Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
-Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-Sociedad Aguas del Tucumán
-Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Miércoles 8 de abril
-Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
-Administración Central
-Defensoría del Pueblo
-Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-Comunas Rurales
-Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
-Tribunal de Cuentas
-Tribunal Fiscal de Apelación
-Jubilados fuera de convenio
-Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
-Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
Jueves 9 de abril
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar y de la Defensa
-Poder Legislativo
-Municipios del Interior
-Dirección Recursos Hidrícos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural de Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
-Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)