A una Luna de Flores le seguirá una Luna Azul: los inusuales fenómenos astronómicos de mayo

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, la Luna protagonizará dos plenilunios en Argentina: la de Flores el día 1 y la Azul el 31, debido a un inusual ciclo que permite dos fases de iluminación total.
- La Luna de Flores se vincula a tradiciones de florecimiento, mientras que la Luna Azul es el término técnico para la segunda luna llena mensual, sin relación con su color real.
- Este evento posiciona a mayo como el mes astronómico más relevante del año; una coincidencia similar no volverá a ocurrir en el calendario hasta diciembre de 2028.
Pocas veces en papeles secundarios, la Luna siempre se las arregla para tener un rol principal en la agenda astronómica. Mientras se llevó todas las miradas y los titulares de los diarios en abril tras la misión Artemis II y la proximidad de los seres humanos con ella en mayo, la tendencia parece seguir la misma línea, esta vez por hazañas propias del cuerpo celeste. En esta ocasión, la luminaria nocturna experimentará dos veces un mismo proceso, donde nos deslumbrará con toda su magnificencia en dos oportunidades.
Mayo tendrá dos plenilunios que se ubicarán en los extremos del calendario. El mes abrirá con una espectacular “Luna de Flores” y cerrará con una brillante “Luna Azul”. Aunque ninguno de los aspectos del objeto astronómico se asemejará a una planta o a una tonalidad fría, sí que serán shows que valdrá la pena disfrutar.
Tradiciones y nombres de los plenilunios
Dispuestas para el primero de mayo y para el 31 de mayo respectivamente, las distintas fases de la esfera plateada se reparten en los puntos límite del período. Los nombres corresponden más bien a cargas simbólicas que fueron adjudicadas a estas etapas del disco lunar. En muchas culturas indígenas, especialmente las tribus algonquinas y otras de la región noreste de América del Norte, la denominación de las lunas llenas estaba estrechamente ligada a los eventos naturales y a la manera en que las comunidades ancestrales interpretaban estos fenómenos.
En el caso de la “Luna de Flores”, los pueblos originarios asociaban este período con el florecimiento pleno de primavera ya que, en este intervalo y en muchas partes del hemisferio norte, la flora se encuentra en su máximo apogeo y abundancia. Aquellos habitantes observaban cómo la naturaleza se transformaba con la llegada de los brotes, un evento que marcaba el renacimiento y la fertilidad del entorno natural.
El fenómeno de la Luna Azul
Lo mismo ocurre con la Luna Azul, un fenómeno inusual que solo pasa cada dos o tres años, cuando en un mismo ciclo se producen dos fases de iluminación total. Este astro que inspiró célebres canciones melancólicas no es una “blue moon”, ni es triste ni es verdaderamente azul.
Dicho nombre no es más que la denominación que se da a la segunda Luna llena de las dos que se producen en el mismo mes o, en el caso de una variante estacional, a la tercera Luna llena que se produce dentro de una misma estación.
Los horarios de la Luna de Flores y la Luna Azul
Ambos plenilunios se presentan como hitos imperdibles en el calendario 2026. La primera cita será con la Luna de Flores, que alcanzará su punto máximo de iluminación el 1 de mayo a las 13:23 en Argentina, según el sitio especializado StarWalk . Si bien el pico ocurrirá durante el día, el satélite se mostrará en todo su esplendor durante la noche del primero y en las jornadas previas y posteriores.
Hacia el final del mes, el cielo nos reserva un fenómeno todavía más inusual. El 31 de mayo, a las 04:45, la Luna Azul hará su aparición para cerrar el ciclo de mayo. Es importante recordar que el término "azul" no refiere a un cambio de color en la superficie lunar, sino que es la denominación técnica que recibe la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. Este evento podrá seguirse con claridad desde la noche del 30 de mayo hasta el amanecer del 1 de junio, siempre que la nubosidad lo permita.
Un evento que no se repetirá pronto
Este doble espectáculo nocturno es una rareza astronómica que convierte a mayo en el mes más importante del año para los observadores del cielo. De hecho, 2026 no tendrá otro mes con dos lunas llenas; habrá que esperar hasta diciembre de 2028 para que el calendario vuelva a regalarnos una coincidencia similar.