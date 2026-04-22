A una Luna de Flores le seguirá una Luna Azul: los inusuales fenómenos astronómicos de mayo

Hacia el final del mes, el cielo nos reserva un fenómeno todavía más inusual. El 31 de mayo, a las 04:45, la Luna Azul hará su aparición para cerrar el ciclo de mayo. Es importante recordar que el término "azul" no refiere a un cambio de color en la superficie lunar, sino que es la denominación técnica que recibe la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. Este evento podrá seguirse con claridad desde la noche del 30 de mayo hasta el amanecer del 1 de junio, siempre que la nubosidad lo permita.