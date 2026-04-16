No, la Luna no tiene dueños (en teoría)

¿Por qué esto es así? Pues, simplificando, porque existe el “Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes” (1979) que es un tratado que regula justamente sobre lo que hacen (o pretenden hacer) los Estados de la Tierra. Así los Estados Partes acordaron que solo la utilizarán exclusivamente con fines pacíficos (artículo 3). Pero no solo eso, sino que su exploración y utilización incumbirán a toda la humanidad y se harán en provecho e interés de todos los países (artículo 4). Es más, acordaron la libertad de la investigación científica en la Luna, sin discriminación alguna y en plena igualdad (artículo 6). Son realmente artículos hermosos, propios de un tiempo en que no había tanta crispación, luchas intestinas o al menos primaba un poco de sentido común y preocupación por el bien común.