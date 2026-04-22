¿Cuáles son las prepagas dadas de baja por el Gobierno esta semana?

Resumen para apurados
- El Gobierno dio de baja esta semana a cuatro prepagas en Argentina mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, como parte de un plan para reordenar y fiscalizar el sector.
- Las firmas Su Medicina, Instituto Panamericano, Imedical y Seres fueron excluidas. Suman 50 bajas en 2026 y casi 170 bajo la actual gestión tras revisar el padrón oficial.
- La medida busca depurar el registro y endurecer la fiscalización de los servicios privados. Se prevé que el reordenamiento continúe hasta regularizar totalmente el sistema de salud.
El Gobierno, mediante un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, oficializó la baja de cuatro nuevas empresas de medicina prepaga. Esta decisión se integra en el plan estratégico de "reordenamiento" del sector, elevando a 50 la cifra de entidades excluidas en lo que va de 2026. Con este último ajuste, el número total de prestadoras dadas de baja alcanza casi las 170 desde el inicio de la gestión actual.
La medida responde a un proceso exhaustivo de revisión del padrón de compañías que operan en el mercado sanitario. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo radica en depurar el registro y asegurar que las organizaciones cumplan con los requisitos vigentes. De este modo, la administración busca profundizar la fiscalización de los servicios de salud privados en todo el territorio nacional.
- Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)
- Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)
- Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)
- Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)
"La Superintendencia de Servicios de Salud comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado", indicó el Boletín publicado el pasado lunes 20 de abril.