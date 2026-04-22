Secciones
SociedadActualidad

¿Cuáles son las prepagas dadas de baja por el Gobierno esta semana?

Con este último ajuste, el número total de prestadoras dadas de baja alcanza casi las 170 desde el inicio de la gestión actual.

¿Cuáles son las prepagas dadas de baja por el Gobierno esta semana? Prepagas
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno dio de baja esta semana a cuatro prepagas en Argentina mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, como parte de un plan para reordenar y fiscalizar el sector.
  • Las firmas Su Medicina, Instituto Panamericano, Imedical y Seres fueron excluidas. Suman 50 bajas en 2026 y casi 170 bajo la actual gestión tras revisar el padrón oficial.
  • La medida busca depurar el registro y endurecer la fiscalización de los servicios privados. Se prevé que el reordenamiento continúe hasta regularizar totalmente el sistema de salud.
Resumen generado con IA

El Gobierno, mediante un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, oficializó la baja de cuatro nuevas empresas de medicina prepaga. Esta decisión se integra en el plan estratégico de "reordenamiento" del sector, elevando a 50 la cifra de entidades excluidas en lo que va de 2026. Con este último ajuste, el número total de prestadoras dadas de baja alcanza casi las 170 desde el inicio de la gestión actual.

El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas y ya suman 170 las entidades fuera del sistema

El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas y ya suman 170 las entidades fuera del sistema

La medida responde a un proceso exhaustivo de revisión del padrón de compañías que operan en el mercado sanitario. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo radica en depurar el registro y asegurar que las organizaciones cumplan con los requisitos vigentes. De este modo, la administración busca profundizar la fiscalización de los servicios de salud privados en todo el territorio nacional.

  • Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)
  • Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)
  • Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)
  • Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)

 "La Superintendencia de Servicios de Salud comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado", indicó el Boletín publicado el pasado lunes 20 de abril.

Temas Gobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
1

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
2

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
3

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
4

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Me voy con la conciencia del deber cumplido: la emotiva despedida de José María Posse de la Casa Histórica
5

"Me voy con la conciencia del deber cumplido": la emotiva despedida de José María Posse de la Casa Histórica

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
4

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
5

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

Más Noticias
Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Día de la Tierra: ¿por qué se celebra el 22 de abril y cuál es su impacto global?

Día de la Tierra: ¿por qué se celebra el 22 de abril y cuál es su impacto global?

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

La Unsta amplía su campus en Yerba Buena

La Unsta amplía su campus en Yerba Buena

Listas únicas y disputas abiertas marcarán la elección de decanos en la UNT

Listas únicas y disputas abiertas marcarán la elección de decanos en la UNT

Comentarios