¿Cuáles son las prepagas dadas de baja por el Gobierno esta semana?

El Gobierno, mediante un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, oficializó la baja de cuatro nuevas empresas de medicina prepaga. Esta decisión se integra en el plan estratégico de "reordenamiento" del sector, elevando a 50 la cifra de entidades excluidas en lo que va de 2026. Con este último ajuste, el número total de prestadoras dadas de baja alcanza casi las 170 desde el inicio de la gestión actual.