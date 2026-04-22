Día de la Tierra: ¿por qué se celebra el 22 de abril y cuál es su impacto global?

Resumen para apurados
- La ONU conmemora cada 22 de abril el Día de la Tierra a nivel global para concienciar sobre la contaminación y la pérdida de biodiversidad causadas por la actividad humana.
- Surgió del activismo de Gaylord Nelson en 1970 y el simposio de 1968 en EE. UU. Estos hitos impulsaron políticas públicas y la histórica Conferencia de Estocolmo en 1972.
- La fecha subraya que el bienestar humano depende del equilibrio ecológico. Alertan que el deterioro ambiental facilita el surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas.
Cada 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, una fecha oficial establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 2009 con el objetivo de generar conciencia sobre los principales desafíos ambientales que enfrenta el planeta. La efeméride busca poner el foco en problemáticas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias de la superpoblación.
Más allá de su institucionalización reciente, se trata de una jornada que tiene raíces en movimientos sociales y científicos que, desde hace décadas, advierten sobre el impacto de la actividad humana en el ambiente.
Del activismo ambiental a una efeméride global
Los antecedentes del Día de la Tierra se remontan a 1968, cuando en Estados Unidos se realizó un simposio sobre ecología humana que reunió a estudiantes y especialistas para debatir sobre el deterioro ambiental y sus efectos en la salud.
Dos años más tarde, en 1970, el senador y activista Gaylord Nelson impulsó una movilización masiva que convocó a universidades, escuelas y comunidades en todo el país. La presión social derivada de esa jornada fue clave para la creación de políticas públicas, entre ellas una agencia nacional de protección ambiental y normativas específicas.
En 1972, la problemática ambiental dio un salto a la agenda internacional con la Conferencia de Estocolmo, el primer gran encuentro global sobre medio ambiente que buscó sensibilizar a líderes de todo el mundo.
Con el paso de los años, el Día de la Tierra se consolidó como una fecha de acción global. En 1990, por ejemplo, se llevaron a cabo iniciativas en distintos países: desde la recolección de residuos en el Monte Everest hasta campañas de limpieza, protestas contra la contaminación y acciones simbólicas en ríos y ciudades.
La relación entre la salud del planeta y la salud humana
Uno de los ejes centrales que atraviesa esta efeméride es la conexión entre el ambiente y la salud. La pandemia de COVID-19 reforzó una idea que la comunidad científica viene señalando desde hace tiempo: el bienestar humano depende directamente del equilibrio de los ecosistemas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que factores como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y los modelos de producción intensiva pueden favorecer la aparición de enfermedades infecciosas. Según el organismo, una nueva enfermedad surge en humanos cada cuatro meses y, en su mayoría, tiene origen animal.
En ese contexto, el Día de la Tierra no solo invita a reflexionar, sino también a repensar hábitos y modelos de desarrollo. La consigna es clara: cuidar el planeta no es una opción, sino una condición necesaria para sostener la vida tal como la conocemos.