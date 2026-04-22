Día de la Tierra: ¿por qué se celebra el 22 de abril y cuál es su impacto global?

Cada 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, una fecha oficial establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 2009 con el objetivo de generar conciencia sobre los principales desafíos ambientales que enfrenta el planeta. La efeméride busca poner el foco en problemáticas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias de la superpoblación.