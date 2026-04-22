El desafío de usar la información sin vulnerar derechos elementales

Hablar de datos en 2026 es hablar de poder, de decisiones y, sobre todo, de límites. Javier Bussi, director de la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, llegó a Tucumán con una pregunta que funciona como advertencia y desafío: ¿cómo mantener la confidencialidad de los datos en la era de los datos abiertos? Ese fue el título de la conferencia que brindó en el marco de las actividades que organiza el Centro de Capacitación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas (UNT).