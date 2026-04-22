Cartas de lectores: Educación, un derecho humano

En su carta “Educación, un derecho humano” (20/04) la lectora Susana Díaz menciona: _ el Decreto 772/7 ,como peligro y una decisión arbitraria. _ la Guía de Situaciones Escolares Complejas, Resolución 2452/5 _ “ el Gobernador y sus acólitos... participaron... en el diseño de... los males que nos aquejan...” Con respecto al primer punto, comparto sobre … “peligro... decisión arbitraria...”. Con respecto al segundo... otra guía más... y van... Con respecto al tercero, si bien pueden haber participado en políticas erróneas, debo aclarar que las mismas no se hubiesen implementado sin la colaboración de los integrantes del sistema educativo. El Decreto al que se alude sí lo considero “un manotazo de ahogado” ante una realidad para la que las escuelas no están preparadas (las que estarán agradecidas de que les indiquen un camino); es más... ahora podrán justificar cierto accionar del que las privaron durante décadas. ¿O no extrañan los adultos las amonestaciones, expulsiones, y manifiestan que así no se puede mantener una convivencia ordenada, pacífica y respetuosa en las escuelas? Porque” los alumnos hoy pueden hacer lo que quieren, a nosotros (docentes) nadie nos protege. La Guía de Situaciones Escolares Complejas es un instrumento que según” los entendidos” (no los docentes) les permitirá sortear con éxito las mismas: intento de suicidio, violencia, etc. Y los docentes, ¿serán convidados de piedra? Así se sintieron y se sienten. Se rechaza de plano un decreto, pero se aplaude una Guía... bla, bla, bla. Obvio: el término es más políticamente correcto. Con lo cual está justificada, pues, según los entendidos, se da a las escuelas las “herramientas “, palabra muy en boga que permite que muchos logren justificar su puesto. Educación, educación, educación. ¿Cómo se capacita a los docentes para esto? Ellos son el pilar, el motor de cambio. Lo que hay que posibilitarles es capacitación permanente, gratuita y valiosa. Para que interpreten la realidad de su escuela, de sus alumnos, de su comunidad. Y actúen en consecuencia. Tomando decisiones y haciéndose cargo. Cuando el Gobierno tucumano lo entienda, quizás comencemos el camino para la mejora de este sistema... y por ende... de esta provincia. De los niños, adolescentes y jóvenes que afrontarán un duro futuro.