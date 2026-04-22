Los menhires, patrimonio de los tucumanos

La historia de estas piedras es, en buena medida, la historia de una relación siempre inconclusa con el patrimonio. El primer gran traslado documentado se remonta a 1915, cuando el gobernador Ernesto Padilla hizo llevar el menhir Ambrosetti desde El Mollar al parque 9 de Julio para engalanar los festejos del Centenario. La pieza había sido descripta en 1897 por el etnógrafo Juan B. Ambrosetti y medía 3,10 metros de altura con un peso de 1.800 kilos. Ya entonces LA GACETA advertía, en una nota de 1914, que mover los monumentos de su lugar de origen era “una verdadera herejía”, porque ningún sitio permite estudiar mejor los vestigios de una civilización que el propio ambiente donde nacieron. Así, el debate entre la arqueología de objetos y la arqueología de contexto cultural, como lo formuló el investigador Eduardo Berberián, tiene más de un siglo en Tucumán y no ha sido saldado.