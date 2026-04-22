Opinión› PARECERES Palabras finales Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Casa Histórica. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánMuseo Casa Histórica de la IndependenciaJosé María Posse Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Sin arbolado no hay ciudad: el déficit estructural de Tucumán Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore Padres e hijos nunca habían habitado en mundos tan distintos El horror del caso Ángel: la maternidad, el cuidado y una idea que todavía no cambia Pareceres: están leyendo mal los números de la economía Lo más popular De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control Los adolescentes en las redes y los adultos en deuda Cartas de lectores: “Arriero de ansiedades” Cartas de lectores: “Carga para el Estado” Cartas de lectores: Perdición Ranking notas premium Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo” José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica Zendaya, "Pichón" Segura, Batman y las escuelas de Tucumán: las locas referencias de una película de Hollywood con la provincia La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos