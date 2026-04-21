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Cartas de lectores: “Arriero de ansiedades”
21 Abril 2026

En una familia ferroviaria el 17/12/1936 nace en Flores, Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Cursó su ciclo primario en el colegio salesiano Wilfredo Baron de los Santos Angeles de Ramos Mejía. El secundario lo curso en el barrio Villa Devoto y completó sus estudios convirtiéndose sacerdote el 13/12/1969 y comenzó a ser “Arriero de ansiedades”, predicando la palabra de Jesús. Recorrió toda Sudamérica, ingresó a la congregación jesuita y llegó a ser Cardenal Arzobispo de Buenos Aires. En agosto del 2008 Jorge Mario visitó a la ciudad de Concepción. Dio misa en la Catedral Inmaculada Concepción y predicó un retiro espiritual en Casa de Caná. El 13/03/2013 se convirtió en el Papa Francisco. Cuántas emociones al verlo en Roma en la Basílica de San Pedro, impartiendo bendiciones a todo el mundo, predicando las sagradas palabras del Señor Jesucristo. Al pasar una década, el 20/04/25, después de celebrar la resurrección de Jesús, el Papa Francisco se fue a la casa de Dios dejándonos tras ella su corazón.

Pedro Pablo Castaño 

pedrin_ppc_concep@hotmail.com


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