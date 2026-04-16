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El horror del caso Ángel: la maternidad, el cuidado y una idea que todavía no cambia

La muerte de Ángel vuelve a poner en discusión una idea profundamente arraigada: la de la madre como figura natural del cuidado. En un contexto donde el feminismo cuestiona el instinto materno y los datos muestran experiencias más complejas, el sistema -y también la sociedad- parecen seguir sosteniendo una certeza que ya no es tan evidente.

Ángel murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su mamá Ángel murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su mamá La Nación
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 4 Hs

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