El horror del caso Ángel: la maternidad, el cuidado y una idea que todavía no cambia
La muerte de Ángel vuelve a poner en discusión una idea profundamente arraigada: la de la madre como figura natural del cuidado. En un contexto donde el feminismo cuestiona el instinto materno y los datos muestran experiencias más complejas, el sistema -y también la sociedad- parecen seguir sosteniendo una certeza que ya no es tan evidente.
Ángel murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su mamá La Nación
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