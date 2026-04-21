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Cartas de lectores: “Carga para el Estado”
21 Abril 2026

El señor Williams Fanlo en su carta “Carga para el Estado” del 18/04 dice que a todos los gobiernos les escribió cartas a favor de los jubilados y menciona una del 05/09/24. Le recuerdo que ese fue el mismo gobierno de Javier Milei. Le cuento que soy jubilado docente; no me gusta que por su tinte partidario se hagan defensores justos cuando los mueven otros intereses políticos. Es cierto que todos los políticos gobernantes nunca solucionaron los problemas de los jubilados; Cristina llamó caranchos a los jubilados y este gobierno no puede solucionar males de años de arrastre en el tiempo que va gobernando, pero solucionó otros como la inflación, el riesgo país y nuestra imagen en el mundo.

Raúl Ramón Nieva                            

nievaraulramon@gmail.com

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