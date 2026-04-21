Los adolescentes en las redes y los adultos en deuda

Lo que está en juego no es sólo la seguridad en las escuelas, sino la forma en que una sociedad se vincula con sus jóvenes. Las amenazas, los miedos y las respuestas urgentes son apenas la superficie de un problema que se gesta en múltiples espacios al mismo tiempo. Pensarlo como una cuestión exclusiva del ámbito educativo o estatal implica, en definitiva, simplificar una realidad que exige asumir responsabilidades compartidas y reconocer que, detrás de cada episodio, hay un entramado de relaciones que excede largamente las aulas.