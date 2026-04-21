Los adolescentes en las redes y los adultos en deuda

Las amenazas de tiroteos en escuelas funcionan como una señal de alarma que va mucho más allá del hecho puntual. Son la manifestación visible de un fenómeno más profundo, complejo y extendido, que encuentra en las redes sociales un terreno propicio para amplificarse. Lo que aparece como una sucesión de mensajes intimidatorios, en realidad, expone una trama de tensiones adolescentes que desbordan el ámbito escolar.
No es casual que las explicaciones apunten a un fenómeno global. La necesidad de visibilidad, de protagonismo y de pertenencia que atraviesa a los jóvenes hoy se articula con plataformas que multiplican el alcance de cualquier acción. En ese contexto, lo que para algunos puede ser una “broma” adquiere dimensiones imprevisibles. La virtualidad no sólo amplifica, también desdibuja límites, y en ese terreno ambiguo se construyen muchas de las conductas que luego irrumpen en la vida real.
La respuesta institucional, centrada en reforzar controles, acompañamiento y contención dentro de las escuelas, resulta necesaria, pero revela a la vez sus propios límites. La escuela recibe el impacto: gestiona la urgencia, activa protocolos, contiene a estudiantes y familias. Sin embargo, incluso con equipos interdisciplinarios, talleres socioemocionales y seguimiento constante, queda en evidencia que el origen de muchas de estas problemáticas no está puertas adentro. Llega desde afuera, desde ese universo digital que se cuela en la vida cotidiana de niños y adolescentes sin pedir permiso.
En ese desplazamiento aparece con claridad el lugar de las familias. No como destinatarias de recomendaciones puntuales, sino como actores centrales en un escenario que muchas veces parece haberlas corrido hacia un rol secundario. La idea de que la escuela o el Estado deben resolver en soledad estas situaciones convive con una realidad en la que los vínculos primarios siguen siendo determinantes.
Las múltiples problemáticas que se mencionan -violencia, consumos, autolesiones, aislamiento, angustia- no pueden entenderse de manera fragmentada. Forman parte de un mismo entramado en el que los adolescentes intentan construir sentido en un contexto atravesado por estímulos constantes, exposición permanente y escasa tolerancia a la frustración. La reiteración de estos episodios también deja al descubierto una tensión: mientras se multiplican las herramientas institucionales para abordar los conflictos, crece la sensación de que siempre se llega después.
Lo que está en juego no es sólo la seguridad en las escuelas, sino la forma en que una sociedad se vincula con sus jóvenes. Las amenazas, los miedos y las respuestas urgentes son apenas la superficie de un problema que se gesta en múltiples espacios al mismo tiempo. Pensarlo como una cuestión exclusiva del ámbito educativo o estatal implica, en definitiva, simplificar una realidad que exige asumir responsabilidades compartidas y reconocer que, detrás de cada episodio, hay un entramado de relaciones que excede largamente las aulas.