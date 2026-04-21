Tragedia en Córdoba: un alumno de 11 años se descompensó en el recreo y murió

Resumen para apurados
- Un niño de 11 años murió este martes tras descompensarse durante el recreo en una escuela de La Calera, Córdoba, mientras jugaba con compañeros por causas bajo investigación.
- El alumno de sexto grado cayó mientras jugaba con una pelota de papel. Docentes y médicos realizaron maniobras de RCP, pero falleció tras ser trasladado al Hospital Arturo Illia.
- La Justicia investiga las causas del deceso mediante pericias, mientras la comunidad educativa permanece conmocionada por este nuevo caso de muerte súbita en la provincia.
Un profundo dolor atraviesa a la comunidad educativa de la ciudad de La Calera, en Córdoba, tras la muerte de un alumno de 11 años que se descompensó mientras jugaba durante el recreo en su escuela.
El hecho ocurrió este martes en la escuela primaria General José de San Martín, ubicada sobre la calle Juan Ramón Jiménez al 400, en el barrio Stoecklin. El menor, que cursaba sexto grado, participaba de un juego con otros compañeros en el patio cuando, de manera repentina y por causas que aún se investigan, cayó al suelo.
En un primer momento, algunos pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, al notar que no reaccionaba, intervino el personal docente, que advirtió que presentaba signos vitales débiles y comenzó de inmediato a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.
El director General de Bienestar Educativo de la provincia, Juan José Castellano, explicó en diálogo con Cadena 3 que el niño jugaba con una pelota de papel al momento del episodio. “El niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y en ese marco, se desvaneció. Pensaban que era parte de una broma y no, comprobaron que reaccionaba. Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro”, detalló.
Minutos después llegó el servicio de emergencias, que continuó con las tareas de asistencia y dispuso el traslado urgente al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia. A pesar de los esfuerzos realizados tanto en la escuela como en el centro de salud, los médicos confirmaron el fallecimiento poco después de su ingreso.
La Justicia intervino para determinar las causas del deceso mediante las pericias correspondientes. Mientras tanto, la noticia generó conmoción en La Calera, donde familiares, docentes y compañeros del menor atraviesan momentos de profundo pesar a la espera de los resultados de la investigación.
Un antecedente reciente
En febrero pasado, otro episodio similar conmocionó a la provincia. En el barrio Ituzaingó, un joven de 23 años murió tras descompensarse mientras jugaba un partido en una cancha de fútbol amateur en la ciudad de Córdoba.
El hecho ocurrió en un predio deportivo ubicado en la intersección de las calles Fulton y Galvani, donde el joven celebraba su cumpleaños junto a amigos. En medio del encuentro, se desplomó de manera repentina.
El aviso a emergencias activó un operativo policial y sanitario. El personal policial fue el primero en llegar y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada de las ambulancias.
De acuerdo con testigos, la demora de los servicios médicos generó malestar entre los presentes, quienes señalaron que arribaron alrededor de cuarenta minutos después del llamado. Cuando finalmente intervino el personal de salud, continuaron con la asistencia, pero poco después se constató la muerte por paro cardiorrespiratorio.
El fallecimiento se produjo cerca de la 1.30 de la madrugada del lunes, según confirmaron los médicos. La víctima, que vivía a pocas cuadras del complejo, era conocida en la zona.
Al igual que en el caso del niño de La Calera, la Justicia tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la conmoción permanece entre familiares y allegados a la espera de respuestas.