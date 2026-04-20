Córdoba, entre la fe y el turismo: el Camino de Brochero, una experiencia para recorrer todo el año

Los números reflejan el fuerte movimiento en toda la provincia y particularmente en regiones vinculadas a este producto. En Traslasierra, uno de los territorios centrales de su obra pastoral, localidades como Las Rabonas alcanzaron un 93% de ocupación, San José y Yacanto un 87%, Nono un 69%, Villa Cura Brochero un 57% y Mina Clavero un 64%. A su vez, otros destinos serranos también registraron altos niveles de afluencia: La Cumbrecita llegó al 100%, Villa General Belgrano al 93%, Río Ceballos al 96% y Miramar al 92,5%, entre otros.