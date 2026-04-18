Esperó 25 días a su dueño en la puerta del hospital: la historia de Arturo, el perro que conmovió a Córdoba

“Siempre estaba en la puerta de la ambulancia, calculamos que estaba esperando al dueño y el dueño no regresó nunca”, contó uno de los trabajadores. Con el paso de los días, el animal comenzó a convivir con el personal sanitario, que advirtió que estaba bien cuidado y que tenía un carácter amigable. “Compartía desayunos con el personal, es muy amigable”, agregaron.