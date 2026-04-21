Anticipo de aguinaldo: quiénes pueden pedirlo y dónde acceder

Resumen para apurados
- Empleados públicos y clientes del NBCH en Chaco pueden solicitar desde el 20 de abril un anticipo del aguinaldo para cubrir gastos ante la situación económica actual.
- La gestión es voluntaria y digital a través de NBCH24. Funciona como un crédito de acreditación inmediata que se descontará automáticamente con el pago del SAC en junio.
- Esta herramienta busca dinamizar el consumo regional y aliviar las finanzas familiares. Representa una estrategia financiera clave para los estatales chaqueños ante la inflación.
Desde el lunes 20 de abril, algunos trabajadores cuentan con la posibilidad de acceder a un anticipo de aguinaldo, una herramienta financiera que permite disponer de una parte del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo) antes de su cobro habitual en junio.
La medida alcanza exclusivamente a empleados públicos de la provincia del Chaco, trabajadores de empresas estatales y clientes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), por lo que no se trata de un beneficio universal.
El mecanismo es de carácter voluntario: cada trabajador puede decidir si hace uso o no de esta opción, que apunta a aliviar gastos personales y dinamizar el consumo en el contexto económico actual.
Cómo funciona el anticipo
El anticipo de aguinaldo no constituye un ingreso adicional, sino un crédito de acceso rápido. En la práctica, el banco adelanta una parte del SAC que luego será descontada automáticamente cuando se efectivice el pago formal.
El monto solicitado se acredita de manera casi inmediata una vez completado el trámite.
Cómo solicitarlo
La gestión es sencilla y se realiza de manera digital. Los interesados pueden acceder a través de la plataforma NBCH24 Online Banking, la aplicación oficial del banco o mediante cajeros automáticos habilitados.