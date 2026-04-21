Secciones
SociedadActualidad

Anticipo de aguinaldo: quiénes pueden pedirlo y dónde acceder

Una opción voluntaria que permite cobrar antes de tiempo una parte del Sueldo Anual Complementario

Adelantar el pago del aguinaldo: una opción para pocos Adelantar el pago del aguinaldo: una opción para pocos TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Empleados públicos y clientes del NBCH en Chaco pueden solicitar desde el 20 de abril un anticipo del aguinaldo para cubrir gastos ante la situación económica actual.
  • La gestión es voluntaria y digital a través de NBCH24. Funciona como un crédito de acreditación inmediata que se descontará automáticamente con el pago del SAC en junio.
  • Esta herramienta busca dinamizar el consumo regional y aliviar las finanzas familiares. Representa una estrategia financiera clave para los estatales chaqueños ante la inflación.
Resumen generado con IA

Desde el lunes 20 de abril, algunos trabajadores cuentan con la posibilidad de acceder a un anticipo de aguinaldo, una herramienta financiera que permite disponer de una parte del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo) antes de su cobro habitual en junio.

La medida alcanza exclusivamente a empleados públicos de la provincia del Chaco, trabajadores de empresas estatales y clientes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), por lo que no se trata de un beneficio universal.

El mecanismo es de carácter voluntario: cada trabajador puede decidir si hace uso o no de esta opción, que apunta a aliviar gastos personales y dinamizar el consumo en el contexto económico actual.

Cómo funciona el anticipo

El anticipo de aguinaldo no constituye un ingreso adicional, sino un crédito de acceso rápido. En la práctica, el banco adelanta una parte del SAC que luego será descontada automáticamente cuando se efectivice el pago formal.

El monto solicitado se acredita de manera casi inmediata una vez completado el trámite.

Cómo solicitarlo

La gestión es sencilla y se realiza de manera digital. Los interesados pueden acceder a través de la plataforma NBCH24 Online Banking, la aplicación oficial del banco o mediante cajeros automáticos habilitados.

Temas Chaco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sorpresa por el anticipo de aguinaldo en una provincia del norte argentino

Sorpresa por el anticipo de aguinaldo en una provincia del norte argentino

En 2017 una galleta de la fortuna predijo el viaje a la Luna del Artemis II y la NASA lo confirmó

En 2017 una galleta de la fortuna predijo el viaje a la Luna del Artemis II y la NASA lo confirmó

Lo más popular
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”
2

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
3

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses
4

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
5

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
2

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
3

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
4

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
5

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

Más Noticias
Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

Comentarios