La hija de Débora Pérez Volpin tomó una drástica decisión sobre su vida

Resumen para apurados
- Luna Funes, hija de Débora Pérez Volpin, se aleja de los medios para ser docente de Arquitectura en la UBA desde 2026, buscando construir una identidad profesional propia.
- Tras graduarse en Arquitectura y cerrar un emprendimiento gastronómico en 2022, Luna optó por la docencia universitaria, diferenciándose del camino mediático de su madre y hermano.
- Esta decisión consolida su perfil académico y personal fuera del legado periodístico familiar, marcando un precedente de autonomía profesional frente a la exposición pública previa.
María Luna Funes, hija de la recordada periodista Débora Pérez Volpin, atraviesa una etapa de cambios que la alejan del camino mediático que caracterizó a su madre. Con un recorrido propio, marcado por experiencias diversas, hoy se abre paso en el ámbito académico con un rol en la Universidad de Buenos Aires.
Lejos del periodismo, Luna Funes decidió construir una identidad profesional distinta. En los últimos años, transitó un proceso de formación y exploración que la llevó a consolidar un presente enfocado en la arquitectura y la docencia.
En 2021, sorprendió con un emprendimiento gastronómico llamado “Jaia, tienda dulce”, donde combinaba creatividad y dedicación en la elaboración de tortas artesanales. A través de redes sociales, el proyecto ganó visibilidad y logró conectar con un público que valoraba la estética y el cuidado en cada producto. Sin embargo, la iniciativa dejó de actualizarse en 2022, lo que marcó el cierre de esa etapa.
La vida de Luna Funes estuvo siempre atravesada por el legado de su madre, una figura destacada tanto en el periodismo como en la política argentina. A diferencia de su hermano, Agustín Funes, quien sí siguió un camino más cercano a los medios, ella optó por alejarse de ese universo y apostar por un desarrollo propio.
Tras finalizar la carrera de Arquitectura en la UBA, reorientó sus intereses hacia el ámbito académico. Desde comienzos de 2026, según detalla en su perfil profesional, se desempeña como ayudante de docencia en la Facultad de Arquitectura, en una materia inicial de la carrera. Este rol le permite no solo afianzar sus conocimientos, sino también acompañar a estudiantes en sus primeros pasos universitarios.
A lo largo de los años, Luna Funes fue tomando decisiones que delinearon su presente. Su recorrido, que incluyó un emprendimiento propio y una formación universitaria sólida, hoy la encuentra en un momento de consolidación profesional, con una vida que refleja una búsqueda personal, alejada del perfil público que marcó la trayectoria de su madre.