Atlético Tucumán: cómo Franco Nicola pasó de ser resistido a convertirse en una pieza clave para Falcioni

El último fin de semana en el Monumental “José Fierro”, el conjunto de 25 de Mayo y Chile se mostró inconexo, falto de juego asociado fluido y con nulas ocasiones de peligro real en el área rival. Nicola no estuvo exento de ese panorama gris. “Mis sensaciones son malas. La verdad es que fue un partido que no pudimos jugar: no encontramos nuestro juego y no supimos conectar pases. Yo creo que estuvimos apurados; despejamos mucho para arriba en un ida y vuelta que nos hizo mal. Estamos intentando jugar más tranquilos”, confesó el uruguayo con total sinceridad, señalando precisamente una de las claves sobre las que trabaja el cuerpo técnico esta semana: controlar el apuro, domar la ansiedad e intentar manejar los tiempos de un partido que pedía a gritos poner la pelota contra el piso.