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El plan de Falcioni para recuperar el juego de Atlético Tucumán frente a Argentinos

Tras el paso en falso contra Tigre, el "Emperador" oxigenaría el equipo con una práctica clave de fútbol. Sin Infante ni Benítez por lesión, el "Decano" define su "11" titular y la logística para visitar este sábado al "Bicho".

SEMANA DE TRABAJO. Falcioni define plazos y ajustes tácticos para visitar a Argentinos. SEMANA DE TRABAJO. Falcioni define plazos y ajustes tácticos para visitar a Argentinos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Falcioni busca recuperar el nivel de Atlético Tucumán este sábado ante Argentinos en La Paternal, tras empatar con Tigre, para reacomodar al equipo en la fecha 15 del torneo.
  • Ante las bajas por lesión de Infante y Benítez, el DT definirá el equipo titular en una práctica táctica este jueves. La delegación viajará a Buenos Aires el viernes por la tarde.
  • El duelo es clave para oxigenar el juego del Decano. Un resultado positivo sostendría las expectativas antes de recuperar a sus titulares para enfrentar a Banfield la próxima fecha.
Resumen generado con IA

Tras el empate 0-0 frente a Tigre en el Monumental, Atlético Tucumán no tiene tiempo para lamentos. El calendario no da respiro y el plantel ya puso la mira en su próximo gran objetivo: este sábado, desde las 21.45, el "Decano" visitará a Argentinos Juniors en el siempre complicado estadio "Diego Armando Maradona", por la fecha 15 del torneo Apertura.

Julio César Falcioni sabe que el equipo dio un paso en falso desde lo futbolístico ante el "Matador" y que el tiempo apremia para corregir el rumbo. Por eso, las próximas horas serán determinantes para definir el rompecabezas táctico. Después de una semana que comenzó atravesada por trabajos mixtos (combinando tareas regenerativas, ejercicios técnicos y cargas físicas), el "Emperador" tendría previsto realizar este jueves, desde las 9.30, una práctica formal de fútbol táctico. Allí, el cuerpo técnico empezará a mover las fichas y se podrán vislumbrar los posibles cambios para oxigenar a un "11" que viene de lucir inconexo.

Las bajas confirmadas en el armado

En ese armado del equipo, el entrenador ya sabe que no tendrá a todo su arsenal a disposición. El cuerpo médico sigue de cerca las evoluciones del lateral Juan Infante y del volante Martín Benítez, ambos afectados por sendas lesiones musculares. Sin embargo, los tiempos biológicos de recuperación no juegan a su favor y los dos futbolistas están descartados para el duelo frente al "Bicho". Los jugadores volverían a ser puestos a prueba para recibir a Banfield la fecha siguiente.

La logística definida para el viaje

Mientras el plantel ajusta las tuercas de su andamiaje, la comisión directiva de 25 de Mayo y Chile ya trazó la hoja de ruta para la excursión a Buenos Aires. Según el cronograma estipulado, es casi un hecho que el viernes el plantel realizará un último entrenamiento matutino en el césped del estadio "José Fierro".

Tras repasar los últimos detalles en esa sesión, los jugadores y el cuerpo técnico compartirían el almuerzo en las instalaciones del club. Luego, a las 15, la delegación emprenderá el viaje rumbo a Capital Federal para quedar concentrada a la espera del encuentro del sábado por la noche.

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