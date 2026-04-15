El plan de Falcioni para recuperar el juego de Atlético Tucumán frente a Argentinos

Julio César Falcioni sabe que el equipo dio un paso en falso desde lo futbolístico ante el "Matador" y que el tiempo apremia para corregir el rumbo. Por eso, las próximas horas serán determinantes para definir el rompecabezas táctico. Después de una semana que comenzó atravesada por trabajos mixtos (combinando tareas regenerativas, ejercicios técnicos y cargas físicas), el "Emperador" tendría previsto realizar este jueves, desde las 9.30, una práctica formal de fútbol táctico. Allí, el cuerpo técnico empezará a mover las fichas y se podrán vislumbrar los posibles cambios para oxigenar a un "11" que viene de lucir inconexo.