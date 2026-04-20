Debate por el consumo de carne de burro: ¿se puede comercializar en Tucumán?

El asesor señaló que, si bien no existe una restricción expresa por parte del Senasa, la carne de burro no se encuentra contemplada dentro del Código Alimentario Argentino, lo que genera “zonas grises” en su encuadre legal. En ese sentido, remarcó que el principal condicionante para su consumo y eventual comercialización está dado por los controles sanitarios, que deben ser estrictos para garantizar que el producto sea apto. Entre ellos, mencionó la necesidad de análisis de triquinosis, similar a los exigidos para otras carnes como la porcina.