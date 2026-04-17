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La receta torta de coco con dulce de leche, sin harina, económica y en pocos minutos

El paso a paso de una receta fácil de llevar a cabo.

La receta torta de coco con dulce de leche, sin harina y en pocos minutos La receta torta de coco con dulce de leche, sin harina y en pocos minutos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Difunden receta económica de torta de coco y dulce de leche sin harina para celíacos en Argentina. El postre busca facilitar el acceso a opciones dulces caseras, seguras y rápidas.
  • Se utiliza premezcla sin gluten y manteca para lograr una masa quebradiza. El proceso incluye un horneado breve y el uso de ingredientes aptos para garantizar una dieta libre de TACC.
  • Este contenido gastronómico inclusivo responde a la creciente demanda de opciones saludables. Se espera que la receta fomente una repostería más accesible para personas con celiaquía.
Resumen generado con IA

En el mundo de los postres, hay algunos manjares que trascienden las barreras de lo común para convertirse en auténticas joyas gastronómicas. Entre ellas, la torta de coco con dulce de leche ocupa un lugar destacado, deleitando paladares con su combinación perfecta de sabores y texturas. Sin embargo, para quienes sufren de celiaquía, la búsqueda de recetas dulces que no comprometan su salud puede convertirse en un desafío.

La intolerancia al gluten, presente en ingredientes como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, limita considerablemente las opciones gastronómicas para aquellos que padecen de esta condición. Pero no todo está perdido. Hoy compartimos una receta exquisita de torta de coco con dulce de leche, libre de TACC, que no solo satisface los antojos dulces, sino que además garantiza una experiencia culinaria sin igual.

Cómo preparar la tarta de coco sin TACC

Ingredientes para la base:

100 gr de azúcar

200 gr de premezcla sin gluten

100 gr de manteca

1 huevo

Ingredientes para el crumble y el relleno:

75 gr de premezcla

50 gr de azúcar

75 gr de manteca

100 gr de coco rallado

Dulce de leche repostero a gusto

Paso a paso:

En un bol, colocar los ingredientes de la base (excepto el huevo). Asegurarse de que la manteca esté fría.

Mezclar los ingredientes con las manos hasta obtener una textura arenosa, dejando algunos pedacitos de manteca sin desarmar.

Agregar el huevo y seguir mezclando hasta formar una masa quebradiza.

Extender la masa en un molde de 24 cm de diámetro y pincharla con un tenedor.

Precocinar la masa en horno bajo durante 8 a 10 minutos.

Una vez precocida, extender el dulce de leche sin TACC sobre la masa.

Preparar el crumble: mezclar la premezcla, el azúcar, la manteca y el coco rallado con las manos hasta formar migajas.

Esparcir el crumble sobre el dulce de leche sin presionar y llevar al horno por 10 minutos o hasta que el crumble se dore.

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