La receta torta de coco con dulce de leche, sin harina, económica y en pocos minutos

En el mundo de los postres, hay algunos manjares que trascienden las barreras de lo común para convertirse en auténticas joyas gastronómicas. Entre ellas, la torta de coco con dulce de leche ocupa un lugar destacado, deleitando paladares con su combinación perfecta de sabores y texturas. Sin embargo, para quienes sufren de celiaquía, la búsqueda de recetas dulces que no comprometan su salud puede convertirse en un desafío.