Invicto, pero sin un “11” fijo: el dilema que atraviesa San Martín antes de visitar a Agropecuario

El dato es elocuente. Aunque el calendario ya marca la fecha 10 (con el partido contra Temperley suspendido), San Martín apenas disputó nueve encuentros y sólo pudo repetir una misma formación titular de un partido a otro. Ocurrió entre la victoria frente a Nueva Chicago y el empate contra San Martín de San Juan. Después, siempre hubo al menos una modificación. A veces fueron retoques mínimos; en otras, verdaderos volantazos. El resultado es un equipo que compite, sigue invicto y se mantiene en zona expectante, pero todavía sin una base consolidada.